Graderos reportan pérdidas de hasta 60% durante los paseos del Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.- Graderos independientes se manifestaron de manera pacífica en las afueras del palacio municipal para pedir a las autoridades municipales que regresen el Carnaval de Veracruz a sus fechas tradicionales y a sus seis paseos.

Son alrededor de 300 graderos independientes los que reportan pérdidas de hasta un 60 por ciento por la cancelación de dos desfiles del Carnaval de Veracruz, debido a las fuertes lluvias.

¿Por qué graderos piden que el Carnaval de Veracruz se realice en mayo?

Leticia Gómez Ramírez, dijo que la intención es evitar lo que sucedió con la festividad del centenario recién concluida, donde se quedaron al final con tres paseos, por ello proponen que el Carnaval se realice en mayo al ser un mes caluroso.

Recuerda que, en años pasados, se realizaban seis paseos del Carnaval de Veracruz, eran dos el domingo y dos el martes y ahora únicamente se quedaron con tres paseos lo que representó fuertes pérdidas económicas.

Acusó que la mayoría ni siquiera alcanzó a recuperar la inversión que se hizo, pues recuerda que las gradas no son suyas, las rentan a la empresa concesionaria y las sillas al Ayuntamiento de Veracruz.

“Nos cobran 120 por asiento, imagínense, una grada de 50, todos los días, el lunes se respetó el precio de 35 pesos, incluso los tuvimos que rematar en 20 pesos ayer martes”, precisó.

Se dijeron también inconformes porque quitaron el desfile del domingo en la mañana, cuando es el día en que las familias salen a carnavalear, con más tranquilidad y seguridad.

“Queremos que nos cambien el Carnaval para que también la gente del pueblo se divierta porque con lluvias no se puede, ahora quitan el paseo de la mañana cuando la gente traía a sus niños a divertirse en la mañana, entonces eso afecta mucho”.

Aseveró que los carnavales de la tarde, suelen ser muy complicados para asistir a las familias, que llevan niños, debido a que se duermen los pequeños y no pueden disfrutar de la fiesta.

La gente no compra gradas porque suelen ser peligrosas y porque los niños se duermen y se tienen que retirar, manifiesta.

“Queremos el Carnaval que era antes, hace diez años el carnaval matutino eran familias completas que venían a divertirse de fuera y de aquí. Hoy unos carnavales tardes los niños se les duermen, la gente dice que no quieren gradas porque sus niños se duermen y a medio paseo se van, entonces eso queremos que reestructuren el Carnaval”.

Reconocen que el mejor paseo que se tuvo fue el del sábado por la tarde, pero fue suficiente para recuperar lo invertido, ya que el resto de los días fueron perdidas.

“Aunque el mejor día fue el sábado no se recuperó, ya que todo el bulevar es de gradas, no somos una parte. La lluvia nos afecto mucho, ya para dejarnos a tres paseos pues fue mucho, y el de ayer sabemos prácticamente que va solo el pueblo, ya no hay turistas, entonces solicitamos que tomen en cuenta nuestra opinión”, solicitaron.