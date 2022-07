No ha sido el mejor Carnaval de Veracruz: Regidor Sebastián Cano

Veracruz, Ver.- El Carnaval de Veracruz de este año no ha sido el mejor en comparación con ediciones anteriores, así lo considera Sebastián Cano Rodríguez, regidor sexto del ayuntamiento de Veracruz.

Señala por ejemplo que la asistencia de espectadores no fue la esperada con excepción al sábado y la organización también dejo mucho que desear.

Las causas multifactoriales, donde a su parecer tuvo que ver el tema desde el precio de las gradas, el cambio de fecha, el repunte de contagios de covid, los intensos calores registrados y los atrasos de arranque de los paseos.

Desde su punto de vista se tiene que hacer una evaluación, pues no pueden pecar de que todo salió bien, no obstante tiene que haber esa autocrítica para que el próximo año y en próximas ediciones haya un mejor carnaval.

¿Cuál fue su opinión respecto a la destitución de "Erupanda" como princeso de la corte real?

En cuanto a la destitución de Erupanda como princeso de la corte real, por enfrentar una denuncia en su contra por presunta violencia intrafamiliar, el edil menciona que es un tema externo a las fiestas carnestolendas pero al final también impacta.

“El tema del princeso segundo es externo, pero influye, se tomaron las decisiones pertinentes y el tema de la investigación ya no nos toca a nosotros, depende de otros entes”, expone.

Cano Rodríguez coincide en que fue acertada la decisión de separar a Erupanda de la corte real, pues no se debe respaldar ese tipo de casos.

Es por ello que desde el pasado lunes que se celebró el cuarto desfile no se le permitió participar en el carro alegórico.

El repunte de contagios de covid, los intensos calores registrados y los atrasos de arranque de los paseos, son de las causas que considera afectaron al Carnaval de Veracruz | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

¿Qué dijo Sebastián Cano respecto a la aparición de una actriz para adultos en el Carnaval de Veracruz?

Califica de lamentable la aparición de una actriz para adultos en topless durante el paseo del sábado en el Carnaval de Veracruz | Foto: Cortesía | Twitter @carnaval_ver

De la misma manera se refirió a la polémica de la aparición de una actriz para adultos en topless durante el paseo del sábado, Sebastián Cano califica de lamentable porque la intención fue y es que sea una fiesta familiar.

“Se supone que el Carnaval debe ser un evento familiar más en el primer paseo que debe ser y que por las ansias de la gente lleva a sus familias y que se presente ese tipo de situaciones, yo infiero que esto se hizo después del palco de las autoridades este semidesnudo porque si no, estoy seguro que no se hubiera permitido y bueno definitivamente no debió pasar”, concluyó.