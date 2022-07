Carnaval Veracruz: Aparece menor reportada como desaparecida, confirman familiares

Veracruz, Ver.- Familiares confirman que Danna Paola Vela Ortiz la menor reportada como desaparecida durante el tercer desfile de Carnaval ya se encuentra en casa.

Este lunes la Comisión Estatal de Búsqueda confirmó la desaparición de dos mujeres, una de ellas menor de edad identificada como Danna Paola Vela Ortíz de 16 años y Fabiola Dessireth Vázquez Lily de 41 años de edad.

Patricia Ortiz Alejandro madre de Danna Paola relató que la joven había desaparecido después de ir al baño en la zona del bulevar Manuel Avila Camacho a a altura de Villar del Mar mientras disfrutaban del tercer desfile.

“Estábamos todos en familia, todo iba muy bien pero mi hija fue al baño sola, anteriormente ya había ido acompañada de su primo, pero en esa ocasión fue sola y ya no regresó, ya estaba por terminar el paseo eran cerca de la medianoche cuando yo noté su ausencia, le pregunté a mi mamá por Danna y me dijo que había ido al baño la fuimos a buscar pero ya no la encontramos”, explicó.

Sin embargo fue la misma mamá que confirmó que su hija ya estaba en casa sana y salva y agradeció el apoyo brindado por la población. La otra mujer es Fabiola Dessireth que de acuerdo a su ficha se trata de una mujer de 41 años quien fue vista por última vez el 3 de julio en la ciudad de Veracruz.

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Fabiola Dessireth Vázquez Lily, cualquier información contactar al número y/o correo que aparecen al margen de este boletín.#Veracruz #BocadelRío #LaAntigua@botDesaparecidx pic.twitter.com/Qn3CYTINtK — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) July 4, 2022

Es de tez morena clara, ojos café oscuro, cabello negro lacio y largo y mide 1.54 metros. Entre sus características tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo y en el omoplato derecho.