Carne en $170, cebollas en $50 y chiles en $50; familias sufren

Varios productos de primera necesidad han registrado incrementos de hasta el 40 por ciento en los últimos días, en algunos casos derivado de las lluvias; las familias tienen que gastar más en comprar “la despensa” para sus hogares, pero nunca alcanza.

Esta última semana el kilo de chile verde pasó de estar en 18 a 25 pesos, lo mismo que la cebolla; sin embargo, productos como el jitomate bajaron pues estaba en 20 pesos y ahora se encuentra en 15 pesos el kilogramo o menos.

“Nos dicen que esto es por la lluvia, la escasez de no poder cortar, se acaba el producto que hay en las alacenas o las bodegas y como no pueden cortar, no hay producto para abastecer la demanda y por eso se incrementa”, dijo René Salas de Frutas y Verduras “Hermanos Salas” del mercado Jáuregui.

Señala que, ante esto, las amas de casa optan por comprar menos, aunque el chile y la cebolla no se consumen tanto como el jitomate, por ejemplo, por lo que no se afecta tanto el bolsillo.

La fruta de temporada, sostiene, se mantiene a buen precio, la manzana por ejemplo bajó y se estabilizó en cerca de 25 pesos el kilogramo, “la guayaba más o menos anda sobre el precio, arriba de los 22 o 24 pesos”.

El aceite subió cerca de 5 pesos, es de los productos que más incremento ha tenido, estaba en 37 o 38 pesos, pero ahora no baja de 42 pesos el litro; lo mismo que el huevo, el cono ronda los 60 pesos cuando anteriormente costaba 50 pesos o menos.

“Aquí le damos un trato especial, pero sí nos compran (…) es como todo, todos los días va subiendo todo”, dijo Felipe.

Otro producto que subió es el azúcar pues el kilo costaba 18 pesos y ahora ronda los 24 pesos.

En el caso de carne de res, aunque los precios al público se mantienen, el kilo de bistec está en 170 pesos por ejemplo, en carnicerías La Esmeralda, aseguran que los proveedores les han subido los costos.

“Básicamente la res es la que subió ya tiene dos alzas en menos de un mes, pero nosotros seguimos aguantando el precio porque si no echamos a correr a la gente, todavía mantenemos el precio desde antes de que subiera”, agregó Jesús Romero.

No obstante, advirtió que en dos semanas más, podría volver a incrementar el costo de la carne y entonces ya les será imposible mantener los precios, “nosotros tratamos de subirle un poquito a cada cosa a medida de rescatar lo que nos aumentaron, pero solo eso, cinco pesos yo creo y solo a algunas cosas, no a todas”.

Las amas de casa han resentido todos estos aumentos, porque ahora deben pagar más por lo que compran regularmente.

“He notado un incremento en mi despensa sobre todo en los artículos de la canasta básica, lo que es el huevo, el azúcar, el frijol o productos del día a día como el jamón, el queso, las tortillas que apenas les subieron, yo hago despensa cada 15 días y usualmente mi despensa era de 2 mil pesos a la quincena y ahora incrementa a 2 mil 300 o 2 mil 400 y casi siempre traigo la misma cantidad, aunque cambie de súper o de tienda, el ahorro es mínimo”, dijo la señora Leticia Martínez.

Baldomero Timoteo Santiago opina que una persona debe ganar mínimo 6 mil pesos a la quincena para poder comprar los productos básicos y mantener a su familia, pero actualmente los salarios son mínimos y los precios de todo van al alza.

“Yo creo que para que la gente tenga una vida digna y algo razonable, debe ganar mínimo 3 mil pesos quincenales a 6 mil semanales, para tener una vida digna como muchas personas, una persona que gana mil pesos semanales no sobrevive, todo el tiempo anda extendiendo la mano, porque no alcanza, es insuficiente”, dijo.

Agrega que los precios de varios productos varían constantemente; es el caso del aceite y el azúcar, que son necesarios de la misma forma que la carne, el agua y que sube o baja entre 2 y 4 pesos.

La verdad en la despensa para mi semana gasto aproximadamente mil 600 pesos y nada más lo básico porque no estamos hablando de lo que se necesita para cubrir toda la familia, en mi familia solo son dos niños, uno de 10 y otra de 8 y mi esposa y yo soy el que sostiene y cada ocho días se compra la despensa y buscando las ofertas, lo que más se puede.

“Nosotros compramos despensa cada quince días gastamos como mil pesos y lo que más usamos es el papel higiénico, el aceite, las sopas, azúcar, frijol, arroz y todo subió, se vende más caro en los supermercados, prácticamente todo lo compramos en abarrotera porque, aunque es a lo mejor de menor calidad, es más económico”, dijo la señora Jazmín.

ENTRE $70 Y $150 EL KILO DE CARNE

VERACRUZ, Ver.- A pesar de las afectaciones por lluvias en algunos municipios del estado de Veracruz y otros puntos del país, comerciantes y amas de casa no reportan aumentos en los precios de productos de la canasta básica y alimentos. Al mismo tiempo, no existe desabasto de algún producto en particular y se cuenta con suficiente mercancía para mantener los costos y cubrir las necesidades de la población.

Los precios de los productos de carne de res en los mercados del puerto oscilan entre los 70 y 152 pesos, dependiendo del tipo de carne. Por ejemplo, el kilogramo de bistec se encuentra en 152 pesos, mientras que la molida, deshebrada y maciza se ubica en 148 pesos, la cecina se encuentra en 160 pesos el kilo y la costilla de res lo mismo que la molida mixta en 120, en tanto el bistec de hígado está en 70 pesos.

En cuanto al precio del cerdo, este incluso disminuyó en relación al incremento que tuvo en el mes de enero, el kilogramo de milanesa es vendido en 89 pesos, mientras que la chuleta se encuentra en 90 pesos y la longaniza se puede encontrar en 65 pesos el kilo. Juan Carlos Balcázar Gamboa, tablajero y locatario del mercado Miguel Hidalgo, afirma que a pesar de que algunos proveedores incrementaron sus costos, estos fueron menores y son absorbidos por los propios comerciantes. “Afortunadamente no hay desabasto, hay cuando no tenemos dinero para comprar pero una vez que hay se surte uno y ahí vamos, pero el clima no ha repercutido, tanto de res como de cochino hay producto (…), con respecto a las inundaciones no ha afectado porque nosotros en el puerto nos proveemos de ganado que sale de aquí mismo del rastro que se encuentra en Paso del Toro, afortunadamente todo bien”, declaró.

En cuanto al precio de frutas y verduras, estás se mantienen estables, con variaciones normales en productos por las temporadas, indica Valentín Barajas, locatario del mercado Hidalgo. Productos como el limón, la calabacita y la papaya, subieron sus precios ligeramente en esta semana; mientras que el jitomate disminuyó su costo al público, lo mismo que la naranja; sin embargo, en ninguno de los casos influyeron las afectaciones por lluvias en el norte y sur del estado.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa

CARESTÍA AFECTA BOLSILLO DE FAMILIAS

CÓRDOBA, Ver.- La cebolla blanca y morada, chiles guachinango, serrano, tampico y habanero subieron su precio debido a la temporada de lluvias, pues los precios por kilo llegan hasta los 60 pesos dependiendo del producto, señaló Uriel Hernández, locatario del mercado Revolución.

Comentó que estos productos, considerados dentro de la canasta básica, "han bajado sus ventas, con 100 pesos las amas de casa surtían su recaudo para el día, ahora optan por comprar por piezas para que les pueda alcanzar su presupuesto”.

En el caso de la cebolla blanca está a 28 pesos el kilo, la cebolla morada a 50 pesos el kilo, el chile guachinango llega a 30 pesos, "además el chile Tampico, serrano y habanero alcanza 60 pesos el kilo y esta alza de precios se dio por la temporada de lluvias". Lo anterior señaló ha empezado a elevarse de 15 días a la fecha y aunque aún están sin conocer el panorama para los precios de las verduras y frutas, para diciembre buscan tener una buena venta debido a las posadas y cenas. No obstante, Rosa Suárez, locataria del Mercado Revolución, señaló que han existido productos que han ido a la baja, tal es el caso del jitomate que anteriormente estaba en 24 pesos el kilo y ahora oscila entre los 12 a 13 pesos el kilo. Comentó que otros de los productos que bajaron fueron las mandarinas y naranjas maltas, así como las manzanas que son alimentos empleados en las ofrendas del Día de Muertos, "la manzana Golden, la bolsa con alrededor de 8 piezas medianas estaba en 30 pesos, ahora está a 20 pesos, en el caso de la naranja anteriormente el kilo salía en 10 pesos ahora está 2 kilos por 15 pesos; también la lechuca y el pepino han tenido variación en sus costos".

Con información de Guadalupe Castillo | Diario de Xalapa