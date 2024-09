Xalapeños no gastaron en carne para el pozole; negocios reportan bajas ventas tras Fiestas Patrias

Las ventas de carne de cerdo y res para las celebraciones de las Fiestas Patrias se mantuvieron por debajo de las expectativas, porque aunque sí hubo más clientela de lo normal, para un mes de septiembre su comercialización se redujo al 75 por ciento de lo esperado.

Don Josué García Casas, propietario de un establecimiento de Los Sauces, comenta que todo estuvo normal, “significa que no se fue arriba como se pensaba”.

Indican que regularmente en el mes de septiembre comienzan los meses de recuperación para estos negocios | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

En septiembre comienza recuperación tras Cuesta de enero

Indica que regularmente en el mes de septiembre comienzan los meses de recuperación para estos negocios, porque desde enero con la Cuesta de enero, que se prolonga hasta abril y luego hasta agosto en que es el regreso a clases, que los padres gastan en la compra de útiles escolares, sus ingresos se mantienen bajos.

La llegada de las celebraciones patrias marcan el inicio de mejores ventas para las carnicerías, pero este año estuvo bastante “normal” la cosa y solo sale para los gastos, no hubo la recuperación esperada.

Con más de 30 años en este negocio, expone que todo el año ha sido bastante “regular”, no significa que no haya ventas, sino que no superan las expectativas, “pero eso se nota en todos los comercios de todos los giros, “yo llegué bien temprano hoy y mis compañeros que venden productos y artículos de esta festividad me comentaron que no terminaron con buenas cuentas”.

Se nota que no hay una reactivación económica en la ciudad. Hay ventas pero solo lo necesario, “ya se va notando que el fin de año será complicado porque es notorio que las familias no están gastando, sino que se están limitando para no endeudarse y así poder salir mejor el año. La recuperación no ha llegado o ha sido lenta”.

Aunque sacrificaron ingresos y no subieron precios, para esta fecha el negocio no estuvo como en otros años | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Familias xalapeñas no están gastando

Carlos Talavera Hernández, de la carnicería “La Fina”, en la colonia Ferrer Guardia, comenta que, aunque sacrificaron ingresos y no subieron precios, para esta fecha el negocio no estuvo como en otros años.

En su caso, dice, que espera las celebraciones patrias con optimismo porque representa que se eleven sus ingresos y aunque sí ocurrió no fue al nivel del año pasado.

“Noto como que las familias si compraron para hacer el pozole o asar carnes pero no en las cantidades de otras ocasiones como si no quisieran gastar de más, como que no es tiempo para endeudarse y comprar más de lo necesario”.

Se nota que hay limitaciones económicas “y a todos les sucede que aunque ganemos un poco más o lo mismo que el año anterior, nos alcanza para menos, es una situación generalizada y seguramente es lo que provoca que las fiestas hayan sido moderadas con lo necesario y tratando de no sufragar de más”.

Este año estuvo bastante “normal” la cosa y solo sale para los gastos, no hubo la recuperación esperada | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Los días de viernes y sábado, dice, que fueron de un poco más de venta porque las familias compraron para hacer sus platillos desde el sábado, porque aunque el domingo fue 15 de septiembre, intentaron así evitar las carreras y largas filas en los negocios.

¿Qué precios aumentaron en carnicerías de Xalapa?

Resalta que no hubo aumento en el costo de la carne, hace dos meses se elevó pero fue mínimo, un 10 por ciento, así que el kilogramo de bistec de res llegó a 280 pesos, que es de los caros, pero el de cerdo está en 160, costilla 140, codillo que es lo que más compran para el pozole 90 y maciza 160 pesos el kilogramo.

Recuerda que la carne de cerdo es lo que más se compra tanto en estas fechas como en diciembre, porque además de que es más económica es con la que se elabora el pozole, pero también salen muy bien la salada y bistec de res que se usa para las carnes asadas que muchas familias hacen en sus reuniones patrias.