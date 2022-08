¿Te gustaría liberar tu cartilla militar en tres meses? La modalidad de encuadramiento es para ti

Boca del Río, Ver.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la comandancia de la VI Región Militar celebró este viernes, el Día Del Servicio Militar Nacional, en las instalaciones del Campo Militar 26-B, La Boticaria del municipio de Boca del Río.

En ese marco se invitó a quienes deseen liberar su cartilla militar en tres meses lo hagan a través de la modalidad de encuadramiento.

En entrevista el Capitán primero de Infantería, Misael Xolo, Comandante de la 6/a Compañía del Servicio Militar Nacional, explica que se trata de un programa de tres meses de actividades a las que se someten los jóvenes conscriptos de adiestramiento que gira la dirección general del Servicio Militar Nacional.

¿Qué actividades se realizan en la modalidad de encuadramiento?

Durante ese tiempo los conscriptos reciben adestramiento en temas como primeros auxilios, legislación militar, Plan DN-III, Protección Civil, Defensa Personal, Instrucción de Orden Cerrado, Paso de Pista y Prácticas de Tiro con el Fusible Automático Ligero y Labor Social.

Esta nueva modalidad es completamente voluntaria para jóvenes de entre 18 y 29 años con 11 meses, sin embargo quién lo desee también puede realizar su Servicio Militar Nacional cada sábado durante un año.

“Se hace la convocatoria, captamos al personal y el que es voluntario se sujeta a ciertos exámenes médicos, psicológicos y físicos. Los que logren pasarlos serán encuadrados a la compañía”, explica.

Sin embargo, el Comandante reconoce que no todos logran adaptarse a la vida militar, por ello, aunque el número es muy bajo, si han tenido deserciones.

Aunque es cierto que muchos solo buscan liberar su servicio, un 50 por ciento de los conscriptos están interesados en ingresar al Ejército Mexicano.

La modalidad de encuadramiento es completamente voluntaria para jóvenes de entre 18 y 29 años con 11 meses | Foto: Cortesía | Sedena

“Ellos están internos toda la semana. Se presentan el domingo a las 8 o 9 de la noche, se internan toda la semana y salen a disfrutar de franquicia los sábados a partir de las 11 de la mañana.”

Realizar el Servicio Militar Nacional en tres meses de forma encuadrada tiene varios beneficios dijo el Comandante.

Beneficios de realizar el Servicio Militar Nacional de forma encuadrada

Algunos de estos son: la liberación de la cartilla militar en tres meses, donación de uniformes, equipo y armamento para el desarrollo de actividades, además que los encuadrados tendrán alimentación, alojamiento, servicio médico, odontológico, peluquería y apoyo económico de 130 pesos semanales, durante el periodo de adiestramiento tendrán los beneficios de Seguridad Social que establece la Ley del I.S.S.F.A.M.

Realizar el Servicio Militar Nacional en tres meses de forma encuadrada tiene varios beneficios | Foto: Cortesía | Sedena

Además que recibirán una credencial de identidad y un reconocimiento, bolsa de trabajo de diferentes empresas de seguridad privada y corporaciones policiacas y quiénes obtengan los tres primeros lugares en aprovechamiento tendrán pase directo al Heroico Colegio Militar siempre y cuando cubran el perfil y aprueben los exámenes correspondientes.

Adelantó que el siguiente escalón iniciará el próximo 26 de septiembre y ya hay existen 20 elementos captados, sin embargo la convocatoria sigue abierta para los jóvenes que deseen liberar de manera más rápida su Servicio Militar.

Requisitos para ingresar al Servicio Militar Nacional de forma encuadrada

Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30, estatura mínima de 1.63 metros, contar con índice de masa corporal máximo de 27. 9, no tener perforaciones, ni pie plano, así como no padecer alguna enfermedad que impida realizar actividades físicas, presentar original y copia de la cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la junta de reclutamiento de tu localidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional celebró el Día Del Servicio Militar Nacional | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Presentar además acta de nacimiento certificada, credencial de elector, curp, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, carta de buena conducta expedida por la autoridad de tu localidad y carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente a la entrega de la documentación, los aspirantes deberán realizar examen psicológico, toxicológico, médico y de capacidad física.