Casi 200 comercios del giro gastronómico han cerrado en Xalapa

En la capital del estado cerca de 190 restaurantes, entre fondas, taquerías, coctelerías y otros establecimientos del giro gastronómico, han cerrado sus puertas como uno más de los estragos de la pandemia por el Covid-19; el panorama no es más alentador para los bares, cuyos dueños auguran que no podrán abrir en lo que resta del año y muchos tendrán que cerrar de manera definitiva.

Tener los restaurantes a un aforo del 25 o 30% hace que su operación sea inviable y que no sea rentable para poder cubrir gastos, por lo que ha “estrangulado” a algunos de esos establecimientos, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Al final uno diseña un negocio para tenerlo trabajando con capacidad arriba del 70 y hasta el 100% y es una restricción que los estaba ahogando; sin embargo, a partir del lunes, con una iniciativa en conjunto con la iniciativa privada y el gobierno municipal, se va a ampliar el horario de la ley seca para poderles dar más viabilidad y más oxígeno a este tipo de giros”, dijo.

Explicó que aunque el aforo seguirá siendo del 30% existe un diálogo permanente para ir adaptando algunas medidas y evitar que se sigan muriendo las empresas. “En Xalapa hay más de 190 restaurantes entre fondas, taquerías, coctelerías, todo el giro gastronómico, tenemos registrado nosotros que han cerrado”, dijo. Explicó que el universo es grande porque se consideran expendios pequeños que se dedican a la comida y que han sido afectados por la pandemia.

“Éste es el número registrado por los mismos socios que tenemos que se dedican a la venta y distribución de artículos y donde ellos están pulsando directamente cómo se ha ido moviendo esta actividad”, abundó.

Con la ampliación del horario para la venta de alcohol dijo esperar que sea un “empujón” para los empresarios, pero consideró que no será suficiente porque el aforo seguirá restringido, además de que hay poca movilidad de la población.

“Todavía nos falta camino por recorrer, lo que no queremos, en primer lugar, es que no se disparen los índices de contagio, pero por otro lado tampoco queremos que haya mortandad de empresas, entonces la ecuación que se nos presenta es complicada porque tenemos que estar buscando ese balance; sin embargo, la economía está en una etapa bastante crítica, bastante difícil y tenemos que ser todos responsables de empezar a encontrar las soluciones conjuntas que nos permitan ir logrando sobrevivencia y por otro lado salud”, añadió.

Bares

“La situación está bien canija, aunque las autoridades hayan dado permiso para vender alcohol a nosotros no nos afecta ni nos beneficia en nada porque no nos están dejando trabajar", dijo Cristian Domínguez, uno de los representantes de bares de la ciudad.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Agregó que la situación está cada vez más difícil porque en Xalapa podría haber cerca de 500 centros nocturnos y cada uno tiene un dueño con familia y personal que se ha quedado en la indefensión. “Yo estoy seguro que son alrededor de mil o 2 mil familias que están apretadas porque no tiene la economía para salir adelante. Yo sé por lo menos de cinco bares que ya entregaron sus locales porque no pudieron seguir pagando, como La Rielera de Las Trancas”, añadió.

Pese a su situación acusó que el Ayuntamiento no les apoyó en nada pese a que les pidió documentación de su personal y se había comprometido a hacerlo. A estas alturas ya no esperan que lo hagan, su única petición es que los dejen trabajar por lo menos en un horario determinado, cerrar a las 11 de la noche, con un aforo del 50% o alguna otra propuesta que les permita reabrir.

“Pero no se presta, metí varios documentos, pero no se presta el gobierno de aquí no nos quiere atender. Habían convocado a una marcha pacífica, nosotros no estábamos de acuerdo, al final nadie llegó;nosotros queremos hacer las cosas bien, pero el gobierno no nos deja", dijo.