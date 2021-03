Caso de exalcaldesa de Cosoloacaque y su hija no quedará impune: AMLO

Xalapa, Ver. – Nuevamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió cuestionamientos sobre el asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija Carla Enríquez Merlín, registrado el pasado 15 de febrero, y aseguró que no existirá impunidad.

Durante la conferencia matutina, destacó que se trabaja de forma coordinada con el gobierno estatal y municipal para dar resultados en el caso.

“Es un asesinato de dos mujeres, la mamá y la hija, en Cosoleacaque, aquí cerca, muy lamentable caso, se considera feminicidio, ya hay detenidos y órdenes de aprehensión para otras personas, se ha avanzado mucho en la investigación, espero que pronto se esclarezca el caso”, expuso.

Mencionó que no anteriormente no se castigaba a los responsables de actos similares a dicho asesinato, ya que las instituciones estaban secuestradas por la delincuencia, pero en la actualidad se tienen “bien pintada la raya”.

“No va a haber impunidad, ya no existe impunidad, no es como antes que cometían un crimen y como había influencias o la delincuencia tenía secuestrada a las instituciones, era parte del Gobierno, no se castigaba a los responsables, ahora está pintada la raya entre la delincuencia y las autoridades”, expresó.

La exalcaldesa y su hija fueron asesinadas el pasado 15 de febrero en su vivienda ubicada en el municipio de Cosoleacaque.

Por ello, se detuvo a Víctor ‘N’, policía auxiliar del IPAX, quien trabajaba en la seguridad de la casa de la exservidora pública.

La detención fue ordenada por presunto vínculo del policía privado con el crimen cometido, ya que el día del doble homicidio la cerca eléctrica que rodea la casa estaba apagada, lo que, presuntamente facilitó el ingreso de los criminales por la parte posterior del inmueble.

El detenido y otra policía auxiliar, que resultó herida ese día, estaban trabajando en la vigilancia de la residencia.