Que litiguen contra la FGE judicialmente no mediáticamente, dice gobernador sobre caso de July "N"

El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez remarca que no se tiene porque llevar a un plano mediático lo que se debe dirimir legalmente en las instancias judiciales.

Esto, luego de que La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló, tras haber rechazado la recomendación 51VG/2022 por los actos de tortura y violencia sexual contra July “N”, que la comisión no sigue una agenda política y que las declaraciones del mandatario en contra de la recomendación contra su gobierno y la Fiscalía General de Veracruz (FGE) resultan estigmatizantes y sin perspectiva de género.

"Vuelvo a insistir, se tiene que atender independientemente de la recomendación y se atendió, y si quedó alguna duda, están las instancias judiciales, no vamos a tapar a nadie".

"Lo que ya no quiero es estar sobre esa parte mediática porque está el proceso legal de la presunta responsable del homicidio de una rectora y donde a mi públicamente rectoras me pidieron que se haga justicia".

Insiste en que se debe volver costumbre que existe un nuevo proceder por parte del Poder Ejecutivo donde no existe encubrimiento, "no podemos caer en el juego de los abogados, la fiscal ha sido muy clara, ella no litiga en medios, que litiguen contra la Fiscalía judicialmente no mediáticamente, por qué llevar a un plano mediático lo que se tiene que litigar”.

Refiere que por instrucción suya los implicados van a acudir si las autoridades judiciales solicitan su presencia como parte de alguna investigación.

“Si llaman a la involucrada de por qué no pidió aviso a un médico (sobre el estado de salud de la detenida), que se le llame. He dado la instrucción de que cuando sean llamados, que vayan”.

Explica que rechazó la recomendación porque “ya se había atendido” y que en todo caso lo que resulte de esto es una sanción administrativa, pero que incluso así los involucrados pueden defenderse.

“Asuntos Internos ya lo atendió porque lo he dicho no vamos a encubrir a nadie, pero si es algo grave no es por mi criterio, sino el judicial porque ahí se toman pruebas y si hay dudas hay instancias y hay un juez que puede proteger, amparar. De este lado hay la garantía de que no se va a cubrir a nadie, que actúen y como yo doy la instrucción de presentarse donde sean requeridos, así, hasta por oficio. La recomendación fue acatada antes de lo que ahora se dijo, entonces lo que comenta la Comisión ya lo hice, entonces rechazo la recomendación”.

