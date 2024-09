Evidencias halladas en cateo servirán para agilizar caso de doña Lety, influencer de Tantoyuca

Autoridades ministeriales encontraron evidencias en una casa de Tantoyuca que podrían ser fundamentales para esclarecer el presunto secuestro que sufrió doña Lety de parte del youtuber Jaime "N", en ese municipio del norte del estado.

Aunque el caso es tratado con hermetismo, agentes de la Policía Ministerial señalan que los indicios se encontraron en el inmueble tras un cateo realizado el pasado 6 de este mes.

Local Gobernador confirma que youtuber veracruzano privó de la libertad a influencer de Tantoyuca

FGE realizó cateo a una casa en Tantoyuca

Ese día, autoridades de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de corporaciones armadas, cumplieron con una orden judicial para investigar en una vivienda de la calle Rafael Ozuna, de la colonia Morelos, en el municipio de Tantoyuca.

La casa se encuentra en obra negra y supuestamente en ella estuvo en contra de su voluntad doña Lety.

El 1 de este mes, la víctima supuestamente logró escapar de la casa y pedir ayuda a un vecino. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal acudieron en su auxilio.

Además, en esa ocasión la víctima hizo señalamientos en contra del creador de contenido Jaime "N", a quien acusó de haberla secuestrado.

Incluso, mencionó que su hijo también estaba en ese lugar, por lo que la Fiscalía General del Estado profundiza en las diligencias con el afán de esclarecer los hechos.

A partir del 3 de septiembre, Jaime "N" dejó de subir videos en YouTube y en TikTok, además de que en Tantoyuca se dice que al parecer salió del estado; tampoco ha realizado algún pronunciamiento a través de redes sociales.

Más información: Familiares de Claudia Esther Martínez exigen localización de la joven desaparecida en Poza Rica

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó el pasado miércoles 18 de este mes los hechos y, en conferencia de prensa, sostuvo que la Fiscalía General del Estado se encuentra a cargo de las investigaciones.

También dijo que se realiza una investigación en contra de Jaime por la desaparición de su novia Rosa Elena, de 18 años, reportada el 4 de septiembre, aunque la Comisión Estatal de Búsqueda la anunció como localizada el día 10.

Aunque no se han revelado los detalles de lo hallado en la casa cateada, autoridades reiteran que se trata de elementos importantes para agilizar el desarrollo del caso.

Local "Aquí no se hizo ningún acuerdo": Cuitláhuac García asegura que Morena no pactó con los Yunes

Doña Lety, influencer de Tantoyuca, saltó a la fama en el 2021

Doña Lety saltó a la fama en el 2021, cuando Jaime comenzó a publicar videos en los que sobresalía la difícil situación económica en la que se encontraba. Su primera aparición fue el 1 de octubre de ese año, a través del canal "tantoyuca toral", de Youtube, que cuenta con mas de 816 mil suscriptores y 111 mil en TikTok.

Además, su singular manera de responder ocasionó que se ganara el cariño de los usuarios, quienes comenzaron a realizarle donativos, sin omitir que los videos que subía Jaime "N" monetizaron.

Sin embargo, aunque los avances de las investigaciones no se han dado a conocer, agentes ministeriales señalan que doña Lety ha rendido su declaración ante la FGE y acusó a Jaime de supuestamente mantenerla en contra de su voluntad.

Según los primeros informes, la mujer, de 62 años, habría estado a merced de Jaime durante el último año.

"Yo me siento muy mal, mijo, de veras. No sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal", dijo el día de su rescate, ya bajo la custodia de elementos de la Guardia Nacional.

Jaime "N" es un youtuber de Tantoyuca que se dedicaba a documentar y publicar videos de la ayuda que otorgaba a personas en situación vulnerable.

Lo anterior le ayudó a ganar una gran popularidad en Tantoyuca, pues demostraba la ayuda que realizaba a los más necesitados.

Anteriormente, Jaime realizaba publicaciones políticas y culturales enfocadas en Tantoyuca; luego les dio un enfoque humanitario, tal como el caso de doña Lety, quien se convirtió en un personaje central en sus videos.

Sin embargo, doña Lety señaló que estuvo en contra de su voluntad durante casi un año y que logró escapar de la casa en donde estaba encerrada, para finalmente pedir auxilio y hacer señalamientos en contra del youtuber.