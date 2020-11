Caso Jamapa: fallan estrategias de seguridad, dice Dunyaska

Veracruz, Ver.- Tras el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, la diputada federal, Mariana Dunyaska García Rojas, aseveró que se muestra que autoridades estatales y federales se encuentran rebasadas por la inseguridad.

La legisladora recordó que el asesinato de Florisel Ríos Delfín no es el único que se presenta en el estado de Veracruz en el actual gobierno en contra de una alcaldesa, pues en el 2019 fue acribillada Maricela Vallejo Orea.

Señaló que no solo el crimen en contra de la alcaldesa de Jamapa es muestra de la falta de capacidad de autoridades y una falla en la estrategia, sino también los feminicidios de los que son víctimas otras mujeres.

“Nos duele muchísimo el caso de las presidentas municipales, pero también en el caso de todas las mujeres que han muerto y sus asesinatos quedan impunes, no solamente en el caso puntual de quienes estamos en la función pública, que nos duele muchísimo, creo que tendríamos que hablar de todas las mujeres que no están, en ese sentido cuando no se da una respuesta, cuando no hay resultados y se genera impunidad es muestra de que están rebasados”, declaró.

La legisladora criticó que a pesar de la situación no exista un cambio de rumbo en la estrategia del Gobierno Federal, pues por el contrario, se mantiene la misma política en el ámbito local y nacional.

En el caso de Jamapa, recordó que el Ayuntamiento no contaba con las condiciones de seguridad, su policía estaba limitada por los recursos. Sin embargo, la situación es similar en otros municipios.

Señaló que el próximo año no será distinto, ya que en la aprobación del Presupuesto Federal que se autorizó esta madrugada se aplicó un recorte al rubro de seguridad y se desaparecieron 30 mil millones de pesos del Fortaseg, fondo que se dirigía a reforzar las acciones de seguridad pública en los estados y municipios.

“Después de que el día de hoy hemos concluido el debate del presupuesto, donde se le da un desmantelamiento al tema de seguridad, al presupuesto de seguridad, del Fortaseg, lo que permite tener policías capacitadas, contar con activos para prevención del delito, estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos que eran necesarios para estados y municipios, pero fundamentalmente para los municipios”.

Dijo que situaciones como el asesinato de la alcaldesa debería de motivar a las autoridades estatales y federales a analizar un cambio en su estrategia y políticas de seguridad.

“Cuando se suscita algo tan grave como lo que ha acontecido en Jamapa nos preguntamos qué es lo que tendríamos que hacer, que es lo que hace falta para que este tipo de acciones se esclarezcan, para que no exista impunidad, para que estemos seguros”.

“No está funcionado y está ya al descubierto; en este periodo, el año pasado la alcaldesa de Mixtla, ahora en Jamapa, el grave asesinato de Martha Erika Alonso, la verdad es que si sacude y nos deja pensando de forma real a qué nos estamos enfrentando”, finalizó la legisladora.