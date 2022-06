Hay elementos incriminatorios contra Marlon "N", abogado

Veracruz, Ver.- El asesor jurídico de la familia de Montserrat, Ramar Mendoza Díaz afirma que hay suficientes elementos incriminatorios en contra de Marlon “N” por lo que permanecerá en prisión en tanto se realice el proceso.

Previo a la audiencia que se llevó a cabo este jueves, el abogado de profesión aclara que aunque el presunto agresor argumenta que se trató de un accidente no hay una pruebas para respaldar su versión y por el contrario hay elementos que lo incriminan.

“Hay suficientes datos de prueba para acreditar no tan solo el hecho criminal sino su participación en forma directa, voluntaria y dolosa en el mismo y como consecuencia de hecho va a ser vinculado a proceso (..) hasta este momento no ha traído pruebas de que fue un accidente, es una forma de tratar de desvirtuar su participación de forma directa, de forma dolosa”, aclara.

Te puede interesar: Llega Marlon “N” a audiencia por el delito de feminicidio

Local En el caso de Marlon "N" debe evitarse "pifias": Anilú Ingram

Menciona que durante la primera audiencia el juez dictaminó una prisión preventiva oficiosa por lo que permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo el proceso; el juez le impuso dos años de prisión como medida cautelar.

Comentó que si bien Marlon "N" se puso a disposición en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, legalmente no se entregó, por lo cual no hay atenuantes en su proceso legal.

“En derecho él no se entrega, quién lo reclama es un juez y él no se entregó ante un juez, el juez es quién libra la orden de aprehensión y sería en todo caso ante el ante quién debería entregarse o presentado, situación que no sucedió así, sin embargo no lo fue así, al margen de ello él tomó una actitud totalmente evasiva desde el momento en que ocurrieron los hechos”, agrega.

Con respecto a los padres de Marlon “N”, Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N”, indica que su proceso continuará porque hay elementos para acreditar la ayuda en este hecho.