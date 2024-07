No hay persecución política contra Yunes Márquez; solo buscaba el fuero: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que haya persecución política contra Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo, y dijo que la población sabía que lo único que buscaba en las elecciones pasadas era el fuero, pero que aún perdiendo, logró estar en el Senado.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre Miguel Ángel Yunes Márquez?

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el tema, criticó que no se haya presentado a las audiencias y que sus abogados argumenten un problema de salud. También se dijo enterado de que el Poder Judicial solicitó a la Embajada de Estados Unidos verificar y confirmar la presencia de Yunes Márquez en un hotel en Florida, luego de que el panista notificó al juez de control que, por cuestiones de salud, viajó hacia allá y que no podrá asistir presencialmente a la audiencia.

“Yo me enteré hoy en la mañana que sus abogados se presentaron a una audiencia que tenía y argumentaron que no podía el presunto responsable por un tema médico, y que pues resulta que cuando se les dijo que sea la comparecencia, dijeron que no porque estaba en Florida para atenderse, algo así”.

El mandatario estatal señaló que no conoce a detalle lo que sucedió, pues no tiene injerencia en la carpeta de investigación.

“Yo no quiero expresar mucho porque luego salen con que es persecución política, que por qué contra estas inocentes palomitas y cosas así. Que se haga apegado a derecho. En efecto, llegó a decir que ‘aquí estoy, que no me voy, que yo de frente' y cosas así, pero esos desplantes ya son muy conocidos de parte de estos personajes, no es el único”.

Sin embargo, dijo que cuando saben que hay denuncias en su contra comienzan a eludir y escabullirse.

Por ello, señaló que lo mejor será seguir con el procedimiento apegado a derecho como corresponde y de acuerdo con las leyes.

“Y que la fiscalía vaya informando, probablemente se está cuidando mucho el proceso para evitar que con artimañas legaloides se zafen de las responsabilidades por los delitos que pudieran haber cometido, recuerden que nosotros tenemos que expresarnos así, respetar la presunción de inocencia”.

Sostuvo que, en la elección pasada, el pueblo analizó la candidatura del senador electo y opinó, “porque los ganadores al senado por Veracruz son Claudia Tello y Manuel Huerta postulados por Morena, pero además de manera apabullante”.

Miguel Ángel Yunes Márquez dio a conocer al juez de Control del Distrito Judicial Xalapa que no podría asistir a las audiencias a las que sea citado, porque está incapacitado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por ello, consideró que los veracruzanos ya sabían que la finalidad de Yunes Márquez era alcanzar el fuero.

“Y se fueron a la segura, porque aún perdiendo, de acuerdo a las formas de cómo se conforma el senado, los perdedores también entran al Senado, ellos aún perdiendo sabían que iban a entrar y nada más utilizaron la coalición para meterles gol a los de su partido y los otros coaligados y lograr su objetivo, pero esa interpretación que es personal yo lo leí mucho en comentarios, en lo que la gente decía, en opinólogos, que hablaban de eso, que realmente se está buscando el fuero”.

