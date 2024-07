Se debe actuar conforme a derecho: Ricardo Monreal sobre el caso de Yunes Márquez

El senador Ricardo Monreal Ávila opinó que en el proceso que se sigue contra Miguel Ángel Yunes Márquez se debe actuar conforme a derecho y respetar la presunción de inocencia.

Cuestionado sobre el tema durante el Quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, dijo que no conoce la situación a fondo, pero se pronunció por resolver con objetivad e imparcialidad.

“Tengo una opinión correcta de ellos (la familia Yunes), no me meto, no sé de lo que se trata y no me gusta opinar si no conozco, pero los conozco; lo único que puedo expresar es mi respeto y ojalá y se resuelva por la justicia este asunto, imparcialidad, objetividad lo único que se debe de pedir a las fiscalías y al tribunal que se tengan las pruebas suficientes para proceder y que se actúe conforme a derecho”.

Y añadió: “Yo no tenía conocimiento de esa orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez. Lo único que yo estoy planteando es que haya el debido proceso y los principios de presunción de inocencia en todos los casos”.

En otro tema, sobre la reforma al Poder Judicial, sostuvo que la población no tiene de qué preocuparse, porque para ser juez se deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad como la experiencia y tener título de abogado.

“No se debe de preocupar la gente porque tengamos buenos juzgadores porque en principio se tendrán que cubrir requisitos de elegibilidad que tienen que ver con la experiencia, con el número de años de haber egresado y tener título de abogado y por el otro, cubrir los requisitos de idoneidad; es decir, podrá ver por cada uno de los poderes, comparecencias evaluaciones exámenes antes de la propuesta de sus candidatos”.

Explicó que, para ministros, la iniciativa tiene contemplado que cada poder proponga 10 y para magistrados y jueces dos.

“Los jueces de distrito y los magistrados podrán incluso entrar en automático, quienes están en funciones y quienes quieran participar en este proceso electivo, entonces no hay forma de que la improvisación o la impreparación se cuele. Hay un capítulo de respeto y de fortaleza a la carrera judicial”.

Asimismo, cuestionado sobre si había ya “limado asperezas” con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, respondió que él “no tengo diferencias, yo tengo posiciones, pero lo respeto y él me respeta y eso es bueno”.