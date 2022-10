Caso Costa de Oro: continúa prófugo presunto involucrado en abuso a menor

A casi ocho años desde que fue denunciado el caso de abuso sexual en contra de una menor por parte de un grupo de jóvenes del caso "Costa de Oro”, el caso no se ha cerrado, pues uno de ellos continúa prófugo de la justicia.

Aunque Diego C. y Enrique C., detenidos en 2016, fueron liberados entre viernes y sábado pasado tras cumplir una condena de 5 y 6 años en cárceles veracruzanas, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, Jorge C. se encuentra prófugo de la justicia desde 2015.

Aunque en su momento se dio a conocer que el hecho fue cometido por cuatro personas, Gerardo R., uno de los que presuntamente estuvo involucrado, presentó ante la autoridad pruebas que demostraron que él no participó en el hecho, por lo que fue absuelto.

El prófugo de la justicia Jorge C. contaba con 19 años de edad en 2015, año en que sucedió la violación; es hijo de los propietarios de una inmobiliaria que se encuentra ubicada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En ese año estudiaba la carrera de Ingeniería Civil en el sexto semestre de la Universidad del Valle de México Campus Veracruz.

Este joven había estado involucrado en otro incidente ocurrido la mañana del 24 de abril 2013 cuando presuntamente atropelló y mató con su camioneta a un ciclista que se encontraba en calles del fraccionamiento Costa Verde del municipio de Boca del Río, por lo que fue acusado por homicidio.

Este hecho ocurrió en el bulevar Manuel Ávila Camacho, cuando el hombre que perdió la vida, identificado como Jonathan “N”, estaba acompañado de algunos corredores y ciclistas que intentaron ayudarlo, pero las lesiones que presentó le costaron la vida.

Luego de este hecho, el responsable no fue procesado ni enviado al Ministerio Público porque supuestamente la mamá del ciclista otorgó el perdón antes de que falleciera el joven.