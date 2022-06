Fiscalía no aceptó denuncia presentada por los papás de Viridiana: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la denuncia presentada por Tomás Mundo Ariassa, representante legal de los padres de la familia de Viridiana Moreno, no fue afectada por la Fiscalía General del Estado.

"No la pudieron admitir porque la agravante no tiene fundamento, pero eso (el abogado) no se lo informa a la familia", dijo.

En entrevista, en un reconocido café de la ciudad, señaló que el caso está siendo politizado, pero como representante del Ejecutivo debe respetar la decisión de la familia de la joven que desapareció el pasado 18 de mayo en Cardel, municipio de La Antigua.

El mandatario estatal fue cuestionado sobre la denuncia en contra de quien resulte responsable por la desaparición forzada de la joven, oriunda de Tlaltetela, cuya línea del tiempo se inició a partir del video en el que él declara que se encontraba resguardada.

"Recuerden que ya se habló sobre el tema, se publicó en su momento un comunicado oficial para dejar en claro cuál era la postura del Gobierno y ustedes saben perfectamente quién es Tomás Mundo, quién está detrás de él, hay personajes políticos que se quieren reciclar y buscan los reflectores. La denuncia de ayer ni siquiera le fue admitida, pues ya se imaginarán cómo estaba armada", respondió al respecto.

Asimismo, consideró que el tema ha sido politizado porque políticos que buscan "reciclarse" se ha involucrado.

Mencionan que como defensa de la familia solicitará nuevas pruebas de ADN, a fin de identificar los restos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Obviamente lo está politizado, no sé qué pretende, pero, adelante, él (Tomás Mundo) está en su derecho de hacer lo que quiera. Hemos visto que se ha involucrado la exalcaldesa Elizabeth Morales, una diputada, pero allá ellos, nosotros siempre nos conducimos en apego a derecho y la Fiscalía ha sido muy clara en no prestarse a ningún juego político", manifestó.