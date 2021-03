Casos de Covid-19 no han disminuido, se prohibirán bailes y fiestas en playas: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que, aunque Veracruz está en semáforo verde, los casos positivos a Covid-19 no están disminuyendo como se preveía, por lo que se aplicará un nuevo decreto con el que se prohibirá la realización de bailes y fiestas en las playas para evitar aglomeraciones.

En conferencia de prensa, recordó que se pondrá en marcha la campaña “No te confíes, cuida tu salud”, con la cual se establecerán las reglas a seguir durante las vacaciones de Semana Santa.

Local En Verde, con 574 muertos en los últimos 20 días

Refirió que se tiene pleno respeto del actuar de los prestadores de servicios; sin embargo, se deben establecer las medidas a tomar para evitar que el estado regrese a color naranja o amarillo como sucedió en meses anteriores.

Al respecto, puntualizó que los prestadores de servicios, principalmente los instalados en las zonas de playa, tienen el compromiso de cumplir con todas las medidas sanitarias para evitar, en la medida de lo posible, el crecimiento de los casos por coronavirus.

En ese sentido, mencionó que las vacaciones actuales iniciaron con dos ahogamientos, por lo que, además, de mantenerse alerta ante el cumplimiento de las medidas sanitarias, las autoridades deben reforzar las acciones de prevención para este tipo de accidentes.

“Inició con dos ahogamientos, es triste, lamentable, seguimos exhortando a la población para que siga las indicaciones y evitar este tipo de situaciones. No meterse a los ríos en las zonas profundas y en caso de no saber nadar no meterse al mar o las familias se les pide acudir a las zonas turísticas con la mayor prevención posible”, dijo.

Destacó que se cuenta con alrededor de 4 mil elementos de Seguridad, Salud, Protección Civil y Tránsito del Estado, distribuidos en el territorio veracruzano como apoyo a los vacacionistas.

“Estamos generando las medidas de prevención en todos los puntos en los que se tiene detectada gran influencia, sobre todo en las zonas de playa, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero pedimos que la población también coopere”, expuso.