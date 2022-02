Causa asombro lo que hay de inconsistencias en este Ayuntamiento

Minatitlán, Ver.- Inconsistencias por más de 2 mil millones de pesos dejó la administración saliente encabezada por Nicolás Reyes Álvarez, según revelara el regidor décimo Blino Hernández.

En sesión extraordinaria de Cabildo, los ediles recibieron los resultados del estado financiero que guarda la administración municipal misma que implica un presunto quebranto patrimonial que equivaldría al presupuesto municipal de los próximos cuatro años.

Local Exalcaldes, en la mira; hubo quienes actuaron sin conducta moral: Orfis

Actualmente, el Minatitlán cuenta con un presupuesto de 498 millones de pesos explica el Blino Hernández, quien durante la sesión de Cabildo, votó en contra demandando que se dé un puntual seguimiento al pliego de observaciones.

El edil priista destacó que no mentir, no robar y no traicionar no debe ser sólo un discurso político del partido en el Gobierno, la ciudadanía de Minatitlán nos exige ser claros y trasparentes por lo que solicitó se informe a la población sobre el estado en que se recibió la administración municipal.

Durante la Novena sesión extraordinaria de cabildo, se presentó por parte del equipo de la presidenta municipal Carmen Medel el dictamen de entrega recepción de la administración Municipal saliente 2018 - 2021, los resultados mostrados nos preocupan e indignan, por lo que voté a favor de que se dé seguimiento y atención a cada una de las observaciones administrativas y financieras presentadas por los auditores.

El informe, presenta grandes problemas administrativos y financieros que se traducen en un presunto quebranto patrimonial del orden de los 2 mil 200 millones de pesos en daños al erario público.

El edil, solicitó a la alcaldesa y al cabildo se de continuidad al informe ante el Orfis y ante el Congreso del Estado, la ciudadanía de Minatitlán nos exige ser claros, trasparentes e informarles lo que encontramos.

Te puede interesar: Deudas con Telmex, CFE e IPE dejaron estos alcaldes

Blino reconoció la apertura en la información mostrada por parte de la alcaldesa y su equipo de trabajo y reiteró que atendiendo a la confianza de la ciudadanía, debemos seremos garantes de que las observaciones tanto administrativas como financieras sigan su curso hasta donde tope.