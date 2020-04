CEAPP no puede defender a comunicador involucrado en asesinato de María Elena Ferral

Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Estatal de Atención Y Protección a Periodistas (CEAPP) Ana Laura Pérez Mendoza, aclaró que solo pueden representar a una de las partes en el caso del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández por lo que no pueden brindar asesoría legal al también comunicador José “N” quien fue detenido por su presunta participación.

No, no nos corresponde (darle apoyo legal) y ese es el punto, sí es periodista, es su profesión, es ciudadano y es parte de una investigación y nosotros somos representantes jurídicos de la familia de María Elena Ferral y no podemos estar como juez y parte en un mismo caso

Remarcó que legalmente no pueden estar en ambas partes en un mismo caso, “y finalmente fue un homicidio de una compañera que también ya se aclarará cuáles serán los puntos”.

Sin embargo, subrayó que la exigencia de la CEAPP es que haya una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado apegada a derecho, científica, profunda y que el juez también valore y cumpla con los procedimientos conforme a derecho.

Esto ya está en aquellas canchas y nosotros, el punto es que no podemos estar en dos casos como juez y parte y también no podemos informar mucho porque ya estaríamos metiéndonos en una especulación, depende las pruebas que presenta la fiscalía en un caso o en otro, porque para empezar tiene primero que ser vinculado si es que lo vinculan y la otra es que también el juez tendrá que valorar qué es lo que presente la FGE

Asimismo, reiteró que José “N” es parte de una investigación y no es que esté en riesgo por el ejercicio de su profesión directamente, que haya recibido una amenaza, haya enfrentado una situación que puso en riesgo su vida u alguna otra.

Dijo que se emitirá un comunicado oficial puesto que la situación puede ser sacada de contexto y refirió que se debe entender los alcances y capacidades que tiene la comisión.

“Vamos a emitir un comunicado al respecto porque yo incluso me comuniqué con la esposa, le explicaba la situación porque hay que decírselo directamente, hay que puntualizarlo”, dijo.