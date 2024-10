Celebran 35 Aniversario de la Generación 1985-1989 de la Licenciatura en Informática de la UV

Los egresados de la Generación 1985-1989 de la Licenciatura en Informática de la Universidad Veracruzana (UV) conmemoraron su 35 aniversario con un emotivo reencuentro.

Un total de 30 exalumnos del grupo 801 se reunieron para celebrar el camino recorrido desde su graduación y visitar tanto las antiguas como las nuevas instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática, ubicada en la avenida Xalapa, en la capital veracruzana.

Durante la visita, los egresados recorrieron los espacios que fueron testigos de su formación académica. Entre fotografías y conversaciones, recordaron las experiencias que vivieron como estudiantes, los retos que enfrentaron, y reflexionaron sobre el impacto que la carrera ha tenido en sus vidas profesionales. Entre risas y nostalgia, destacaron el papel que la tecnología ha jugado en la transformación de su campo laboral.

Origen de la Licenciatura en Informática

Local Inversión millonaria y más de 3 mil nuevos empleos generaría planta de fertilizantes a Poza Rica

La Licenciatura en Informática de la UV fue pionera en la región desde su creación a finales de la década de 1970, cuando surgió como respuesta a las necesidades de instituciones gubernamentales que requerían procesar grandes volúmenes de información. Esta carrera fue la primera en su tipo en la Universidad Veracruzana, lo que marcó un hito en la formación de profesionales especializados en informática.

Según Manlio Agustín Contreras Fernández, egresado de la Facultad de Estadística, Economía e Informática de la Universidad Veracruzana, “la generación 1985-1989 es la décima tercera en egresar de este programa, y ser parte de este legado es un orgullo inmenso”.

Contreras expresó su emoción al regresar a los pasillos que lo vieron crecer como profesional: “Estudiamos en un edificio histórico que fue originalmente la sede de la Santa Inquisición y, posteriormente, la Escuela Normal Veracruzana. La Licenciatura en Informática como tal ya no existe; ahora se imparten carreras como Ingeniería de Software e Ingeniería en Ciencia de Datos, y se trabaja en áreas como la Inteligencia Artificial, que actualmente está en auge”.

Durante la visita, los egresados recorrieron los espacios que fueron testigos de su formación académica | Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Desafíos y oportunidades tecnológicas

Los egresados coincidieron en que, durante su etapa universitaria, enfrentaron un panorama muy diferente al actual.

Ana Bertha Cuevas Alabare, otra exalumna, relató su experiencia al haber participado en el proyecto del Registro Público de la Propiedad, lo que considera su mayor logro profesional. “Trabajé en la fase de captura de información para este proyecto, y verlo en funcionamiento hoy en día me llena de orgullo”, comentó.

Cuevas también destacó el avance en la inclusión de mujeres en la carrera, algo que ha cambiado significativamente desde sus años de estudiante: “En aquel entonces, éramos muy pocas las mujeres en informática, pero ahora somos parte fundamental en la tecnología. Las nuevas generaciones enfrentan retos diferentes, especialmente con los avances tecnológicos que exigen una actualización constante”.

Cristina Sende, por su parte, compartió que inició sus estudios ya casada y con un hijo. “Era muy complicado en ese momento, ya que no teníamos computadoras personales en casa y teníamos que reservar laboratorios para poder trabajar. A pesar de las dificultades, había grandes oportunidades de empleo, algo que ha cambiado con el tiempo debido a la mayor competencia. Ahora, la inteligencia artificial es uno de los desafíos más grandes, y las nuevas generaciones deben adaptarse rápidamente a estas innovaciones”.

Local Perseverancia y coraje, la vida de Kenya Cuevas para luchar por justicia sin dejar de sonreír

El futuro de la Informática y la Inteligencia Artificial

Pedro Santo Rosales, otro egresado, reflexionó sobre el papel de la inteligencia artificial en el futuro de la informática: “Es increíble cómo hemos pasado de experimentar con inteligencia artificial en los laboratorios a verla implementada en nuestra vida diaria. A pesar de los avances, no creo que la inteligencia artificial reemplace completamente al ser humano, pero sí nos ayudará a realizar tareas cotidianas de manera más eficiente".

Rosales destacó la importancia de la Universidad Veracruzana en la formación de profesionales capaces de adaptarse a estos cambios tecnológicos:

“Estamos orgullosos de formar parte de la Máxima Casa de Estudios y siempre estaremos agradecidos por todo lo que nos brindó y por lo mucho que aprendimos de ella”.

Historia de la Facultad de Estadística e Informática

La Facultad de Estadística e Informática de la UV se ha consolidado como una de las principales instituciones en la entidad, ofreciendo programas como las licenciaturas en Estadística (desde 1968) e Informática (desde 1979), además de posgrados en áreas como Ingeniería de Software y Métodos Estadísticos Aplicados.

Destacan el avance en la inclusión de mujeres en la carrera, algo que ha cambiado significativamente desde sus años de estudiante | Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

A lo largo de su trayectoria, la facultad ha sabido adaptarse a las demandas del mercado y a los avances tecnológicos, formando profesionales con un perfil altamente competitivo a nivel nacional e internacional.

El programa de Licenciatura en Informática, que celebró su aniversario con los egresados de la generación 1985-1989, continúa siendo una referencia en la formación de expertos en tecnología de la información. La evolución del plan de estudios, basado en los estándares internacionales de la ACM (Association for Computing Machinery) y la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ha permitido que los egresados sigan siendo líderes en un campo en constante transformación.

Leer más: Aumento en tarifas de hoteles dependerá de la inflación e incremento al salario

En este sentido, el programa académico de la Licenciatura en Informática se mantiene comprometida con la formación de profesionales que no solo sean capaces de crear soluciones tecnológicas, sino que también lo hagan con un profundo respeto por los valores éticos y sociales. El objetivo es claro: formar expertos que estén a la vanguardia de los cambios tecnológicos y que puedan integrarse a equipos multidisciplinarios con una visión colaborativa y global.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️