Celebran feministas la despenalización del aborto

La lucha por los derechos de las mujeres en Veracruz tuvo un momento histórico ayer con la legalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Tras conocerse la votación final en el Congreso Local, organizaciones sociales, feministas y agrupaciones en favor de los derechos humanos respaldaron la decisión tomada por las y los legisladores veracruzanos.

En tanto, grupos organizados de mujeres acudieron -en dos ocasiones- a la plaza Lerdo de Xalapa a celebrar la aprobación del aborto, tras varias décadas de lucha feminista.

VERACRUZ SE PINTÓ DE VERDE

Desde las primeras horas de ayer, las redes sociales comenzaron a pintarse de verde. Publicaciones, fotografías y memes relacionados con la aprobación del aborto comenzaron a difundirse y los hashtags #TiempoDeGarantizar, #AbortoLegalVeracruz y #QueSeaLeyVeracruz comenzaron a ganar fuerza y a volverse tendencia en las redes sociales.

Previo a la discusión del dictamen, la organización civil Equifonia dio a conocer que aún con la aprobación de la propuesta de Reforma de Ley para ampliar las causales para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), quedarían algunas medidas pendientes para cumplir con todas las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado. No obstante reconocieron que el tener este tema en discusión ha sido debido al trabajo que han hecho varias instituciones desde hace varios años.

Debido a las restricciones por Covid-19, no hubieron concentraciones feministas en las afueras del Congreso Local, el seguimiento a la discusión que tuvieron las y los legisladores se dio de manera virtual. Los corazones verdes y los mensajes inundaron las redes sociales del poder legislativo y las reacciones a los mensajes desde tribuna no se hicieron esperar.

Cerca de la 1 de la tarde, con la votación final y aprobación del dictamen vino la celebración virtual. El hashtag #AbortoLegalVeracruz fue tendencia en Twitter. En esa red social, la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero se congratuló de la decisión. “Nunca más una mujer en la cárcel por tomar la decisión de abortar. #EsLeyVeracruz #DespenalizaciónDelAborto”, escribió.

Por su parte, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también emitió un tweet al respecto. “Y así, paso a paso y a pesar de todo, los derechos de las mujeres se siguen abriendo camino. Hasta que los #DDHH de todas las mujeres, niñas y adolescentes sean una realidad en cada rincón del país”.

ORGANIZACIONES FEMINISTAS RESPALDAN LA REFORMA

A través de un comunicado, el Colectivo Akelarre se congratuló por la aprobación de la reforma que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas al reconocer que era una deuda pendiente luego de 37 años de lucha feminista en Xalapa. “La reforma que el día de hoy ha sido aprobada en el Código Penal local en el capitulo de aborto garantiza a las mujeres el derecho a la salud y no ser discriminadas cuando se vean en la necesidad de interrumpir su embarazo por cualquier razón antes de las 12 semanas. La reforma no obliga ni impone a nadie el aborto. La interrupción del embarazo hasta las 12 semanas será solamente decisión de las mujeres y no afectará a aquellas mujeres que se encuentran embarazadas”, señaló el colectivo.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio conformado por las siguientes 43 organizaciones de la sociedad civil calificó como “histórico” el logro obtenido desde el Congreso Local cuya decisión sentará un precedente histórico a nivel nacional al convertirse Veracruz en el cuarto estado de la República en ser garante del derecho a la salud reproductiva de las mujeres.

“Como defensoras de los derechos de las mujeres, reconocemos que además de vivir en un contexto de criminalidad, las mujeres en Veracruz, enfrentan obstáculos como la pobreza y la discriminación por su origen, por lo que la reforma resulta fundamental para garantizar los derechos humanos y la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes veracruzanas”, señalaron las organizaciones de 23 estados de la República. El festejo se trasladó a la calle. Cerca de las dos de la tarde, un grupo de mujeres se reunió en la plaza Lerdo de Xalapa para celebrar la victoria feminista. Con pañuelos verdes y mantas, ambos grupos respaldaron la decisión tomada en el congreso local para aprobar la iniciativa que llevó al pleno la diputada Mónica Robles Barajas.

"UN PASO FUNDAMENTAL"

La reforma aprobada en el Congreso local que permite el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación cambiará la vida de muchas mujeres que, por distintas circunstancias, se ven en la situación de interrumpir un embarazo no deseado, aseguró la diputada Mónica Robles Barajas quien presentó la iniciativa que ayer se aprobó.

En entrevista, destacó que "criminalizar a la mujer que aborta no evita que se siga practicando el aborto, sino que orilla a estas mujeres a realizarlo de manera clandestina e insegura". Esto, añadió, atenta de manera particular a las mujeres más vulnerables de la entidad colocándolas en una mayor posición de desigualdad.

“Con una legislación como la que actualmente está vigente en el estado realmente a quién estamos criminalizando es a la mujer que menos tiene, a la que es más vulnerable por cuestiones ya sean económicas, de edad o de etnia. Por eso este paso es realmente importante”, dijo.

En Orizaba, integrantes del Colectivo Marea Verde Altas Montañas marcharon para celebrar la reforma al Código Penal de Veracruz. | Foto: Miguel Castillo

La representante de Morena indicó además que con esta decisión se está garantizando el acceso al aborto aquellas mujeres cuyo embarazo es producto de la violencia. “No podemos forzar una maternidad, eso es violencia, eso violatorio de sus derechos y es tortura. Particularmente con el número tan importante que tenemos de delitos sexuales, abuso sexual y de violaciones que tenemos”, dijo.

Ante las críticas que algunos de los legisladores locales de oposición, Robles Barajas recordó que el aborto es un problema de salud pública que está siendo atendido con esta con esta reforma y que incluso, responde a un mandato que Veracruz aceptó desde el 2017 cuando se decretó la Alerta de Género por Agravio Comparado. “Hoy el estado de Veracruz da un paso fundamental en la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes en el estado, de garantizar su derecho a la salud, a su vida, a su libre decisión”.

Además, precisó que una de las características de la reforma aprobada por mayoría es que responsabiliza a quienes cometan un aborto no consentido o un aborto forzado. Y es que, explicó que actualmente está claramente tipificado, por lo que la iniciativa protege tanto a las mujeres que quieren abortar como a las que deciden continuar un embarazo y que son forzadas a interrumpirlo.

“Hoy estamos garantizando que quienes cometen ese acto si serán sancionados y no nada más las mujeres privadas de su libertad en algunos casos porque se les acusa de homicidio en grado parentesco”, expuso.

GACETA

El decreto número 857 que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el artículo 152 del Código Penal para el Estado de Veracruz ya fue publicado en la Gaceta Oficial. A unas cuantas horas de haber sido aprobado en el Congreso Local, las modificaciones legales que permiten el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación aparecen ya en el órgano del Gobierno del Estado.

Los cambios están plasmados en el número extraordinario 286 tomo III de la Gaceta Oficial y aparecen firmados por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez “para que se le den cumplimiento”. Con esto, las reformas aprobadas comenzarán a tener vigor en Veracruz a partir de este miércoles 21 de julio.