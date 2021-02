Celebrar el amor y la amistad con medidas sanitarias, piden autoridades

Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, realizó un llamado a las administraciones municipales, los prestadores de servicios y la población a evitar aglomeraciones, eventos masivos y compras extremas con motivo del 14 de febrero.

En conferencia de prensa señaló que se debe seguir insistiendo para que tanto la población como las autoridades municipales cumplan con las medidas sanitarias indispensables para evitar la propagación del virus que provoca el Covid-19.

Indicó que con motivo del Día del Amor y la Amistad en algunos municipios se realizan actividades multitudinarias que generan un riesgo elevado de contagios.

Local Del 12 al 15 de febrero, la cuarta Alerta Preventiva por Covid-19 en Veracruz

En ese sentido pidió a los alcaldes evitar realizar grandes eventos, tales como bodas colectivas, bailes populares o fiestas.

“Se acerca el 14 de febrero y hay gente que gusta de hacer grandes eventos, los ayuntamientos realizan bodas colectivas, pero este año vamos a tratar que no se lleven a cabo bailes o eventos masivos, que los enlaces matrimoniales sean con el menor número de personas, un evento virtual sería lo preferente”, dijo.

Recordó que desde el Gobierno del Estado se está preparando la cuarta alerta preventiva, denominada “Quédate en casa” y con la cual se busca reducir el número de contagios en 84 municipios cuyo semáforo epidemiológico es rojo (riesgo máximo) y naranja (riesgo alto).

“Las alertas están sirviendo para que se reduzca la velocidad de contagios, tan es así que no hemos pasado al color rojo en el semáforo, lo cual no queremos que suceda. Tenemos que terminar febrero sin semáforo rojo y sin (semáforo) naranja”, expuso.

El funcionario pidió la colaboración del sector empresarial, especialmente de los restaurantes para evitar poner en riesgo a los clientes por la presencia de esta festividad.

Además, solicitó a la población actuar de forma responsable al realizar sus compras siguiendo todas las medidas sanitarias correspondientes.

“Lo que se busca es que baje la movilidad de personas en las calles, por supuesto que pueden realizar sus compras, pero con las medidas necesarias. Agradecemos al sector comercial y empresarial y a la población que se ha sumado a la lucha para contener la propagación de la enfermedad y no rebasar la capacidad hospitalaria, por ello la insistencia en no relajar las medidas, la única manera de no contagiarse, ni contagiar a sus seres amados es quedándose en casa”, agregó.