Celia Velázquez, de las primeras buscadoras en Veracruz; hija continua la lucha que su madre inició

Veracruz, Ver.- Desde la desaparición de su hermano Alfredo Román Arroyo García en el 2011, Lilia Almanza García ha sido testigo de la incansable búsqueda emprendida por su madre Celia García Velázquez, quien con sus propios medios inició las primeras investigaciones recorriendo hospitales, cárceles, centros de acogida y que participó en las excavaciones de Colinas de Santa Fe; también se ha dado cuenta del desgaste físico, emocional y mental que presenta su progenitora al no saber de su hijo después de 13 años.

Siempre supo que la desaparición de su hermano le afectó mucho a su madre y que se propuso a encontrarlo pero no se imaginaba hasta había sido capaz de meterse su mamá con tal de encontrarlo, aunque reconoce que por un hijo todo vale la pena.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Alfredo Román Arroyo García?

Relata que su hermano Alfredo Román Arroyo García desapareció el 18 de julio del 2011 en la capital del estado, luego de que un grupo de hombres se lo llevaron a la fuerza al salir de un negocio en la capital del estado, Xalapa.

Menciona que la familia se enteró de la desaparición de Alfredo Román, dos días después, el 20 de julio cuando su esposa avisó que no había llegado a su casa y que la última comunicación que había tenido había sido dos días antes cuando le llamó por teléfono para preguntar por un dinero.

Menciona que al momento de su desaparición su hermano iba acompañado por un amigo, pero la familia de este prefirió dejar las cosas así y no presentaron denuncia para buscarlo.

Asegura que su madre inició la búsqueda de su hermano con sus propios medios, haciendo sus propias investigaciones

“Mi hermano salió de su casa rumbo a Xalapa porque iba a cambiar un cheque, iba con un amigo, se dio cuenta que el cheque no tenía fondos y se comunicó con su esposa, eran como las tres de la tarde, él venía saliendo de un establecimiento que está en Las Trancas cuando se les atravesaron unas camionetas negras y se los llevaron. De ahí no sabemos más”, expresa.

¿Cómo comenzó la búsqueda de Celia García Velázquez?

Asegura que su madre inició la búsqueda de su hermano con sus propios medios, haciendo sus propias investigaciones, recorriendo hospitales, ministerios públicos, cárceles y otros lugares inimaginables.

“Yo no sabía hasta donde se había metido mi mamá, ella fue de las primeras buscadoras, anduvo preguntando, investigando de aquí para allá, visitó cárceles, hospitales, centros de ayuda, bueno donde te puedas imaginar ahí anduvo mi mamá con la esperanza de encontrar a mi hermano”, comenta

Por medio de unas amistades, logró dar con el colectivo Solecito y en el 2016 es una de las primeras buscadoras en la fosa clandestina de Santa Fe en el municipio de Veracruz. Sin embargo, hace tres años, la salud de su madre empezó a debilitarse, provocándole un Alzhéimer prematuro, que pudo desarrollarse por la pérdida de su hijo.

“Hace tres años mi mamá se alejó del colectivo, su salud se deterioró mucho con lo de mi hermano y empezó a decir incoherencias, a veces ya no nos conocía y decía que era una muchacha que veía a mi hermano y a mi abuela, que ya falleció, decía que veía a su papá, empezó a hablar de los cuerpos que se encontraron, era como un trastorno y nuestro temor es que desarrolle esquizofrenia porque hay algunos casos dentro de la familia que sea causado por todo lo que ha vivido con la esperanza de encontrar a mi hermano”, externa.

Con esto, Lilia se ha prometido a sí misma continuar con la búsqueda de su hermano, con la esperanza de encontrar alguna pista para que su madre pueda estar en paz y recupere la estabilidad emocional.

“Yo le prometí a mi mamá que seguiré con la búsqueda me siento comprometida porque como familia todos estamos muy afectados, pero más mi mamá, éramos muy unidos y en particular el 18 de agosto que el desapareció es el cumpleaños de mi hijo, no sabemos si llorar o reír porque en verdad esto es muy triste, es desgastante emocionalmente porque no sabemos donde está la persona”, dice.

Alfredo Román es el mayor de tres hermanos y antes de desaparecer era propietario de una ferretería que se ubicaba en el municipio de Chiconquiaco, además de que estaba estudiando en la universidad.

Asegura que desde la desaparición de su hermano, mucha gente les ha dado la espalda, incluso familiares y únicamente son ella, su otro hermano y su mamá los que no han dejado de buscar a Alfredo Román.

Lilia se ha prometido a sí misma continuar con la búsqueda de su hermano, con la esperanza de encontrar alguna pista para que su madre pueda estar en paz

“Mi mamá ha sido una guerrera, estoy muy orgullosa de ella y agradecida con el colectivo Solecito que la acobijo, ahora que se enfermó me metí de lleno y no busco culpables, solo quiero saber ¿Dónde está mi hermano? Quisiera pedirle a los que se lo llevaron que nos den alguna pista de donde pueda estar para acabar con esta incertidumbre, con este sentimiento de agonía por no saber”, sostiene.