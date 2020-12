Cena o pagamos servicios, así que será sencilla: xalapeños

Muy pocas familias de condición económica baja son las que harán una cena especial, debido a que lo prioritario como son los pagos de gas, agua, luz, predial y colegiaturas les dejarán sin recursos; en ese contexto, solo algunas estarán en posibilidades de hacer una cena sencilla con tamales, tacos al pastor o algún pollo.

La mayor parte de las familias ya gastaron en Navidad y no pueden hacer lo mismo para año nuevo porque hay que resolver el día a día indicaron.

La economía está dura, lo que no permitió que hubiera cena de Navidad y en año nuevo tampoco habrá. “Andamos bajos, aún no sé si podremos hacer algo para cenar ese día. A ver cómo nos va”, dijo Lety Trujillo.

Con ella coincidió Cecilia Fernández Aguilar comentó que al no tener demanda de sus gelatinas, ella no podrá hacer otra cosa más que unos tamalitos, porque la situación es difícil y la gente no tiene dinero para gastar. Rosa Téllez asentó que no se puede gastar en este momento en una cena para celebrar el año nuevo porque hay gastos que requieren ser cubiertos y no esperan como los pagos de servicios.

Leticia Rodríguez puntualizó que no habrá cena de año nuevo porque el dinero no alcanza, los precios de los productos básicos están muy altos, además hay gastos prioritarios como la luz, agua, teléfono, cable y las colegiaturas, lo que se debe enfrentar y no se puede dejar de lado.

No va haber cena aseguró María de la Luz Ortiz Salazar, quien dijo que la cena será lo normal, unos frijolitos, porque se podría gastar el dinero en la celebración pero luego habrá que enfrentar el resto de la quincena sin dinero.

Pedro Xilo Santiago compartió que sí habrá algo sencillo, familiar para las seis personas que viven en su casa, pues este año será distinto a los demás, ya que antes se hacía celebración para entre 20 y 30 personas porque la familia es grande, sin embargo ahora hay que mantener las normas de cuidado para evitar enfermarse.

Ignacia Mejía Guevara comentó que primeramente Dios habría algo aunque fuera muy sencillito. Dijo que podría haber una cena económica, pues en Navidad ésta le salió en aproximadamente mil 200 y no siempre se puede.

Juan Jiménez indicó que sí habrá celebración, que podrían comprar unos tacos al pastor y unas cervezas para celebrar la llegada del año 2021 porque hay que recibirlo con alegría y están pensando hacer una pequeña reunión como para diez amigos.

Con él coincidió Carmen Aguilar, quien abundó que para hacer una cena sencilla sí habrá recursos, pues no se puede hacer como en otros años que se reunían las familias grandes y todos cooperaban.

Carolina Hernández González difirió y dijo que todo está muy caro, lo que no permitirá hacer cena de año nuevo. Dijo que en la celebración navideña invirtió alrededor de mil 200 pesos y su economía no le permite gastar esa cantidad otra vez, porque luego vienen gastos que hay que sufragar y no quiere empezar el año sin un centavo en la bolsa, sin embargo eso no les impedirá convivir, pedir por el bienestar de su familia y de la gente, de los enfermos y de las personas que tienen que estar afuera de los hospitales, quienes obviamente no celebrarán la llegada del año nuevo.