Centro de la ciudad de Veracruz triste y solitario en plenos festejos de Independencia

Veracruz, Ver.- Triste y desolado lucio el centro de la ciudad de Veracruz este miércoles ante la suspensión de los festejos del grito de independencia por la pandemia del Covid-19.

Mientras que en años anteriores el zócalo de la ciudad era el punto de reunión para “curarse la cruda” en la zona de los portales, para tomar el café con los amigos o caminar en familia por las calles, este miércoles estuvo completamente desangelado.

Local Se realiza Grito virtual de Independencia en Veracruz

Los trabajadores informales del Centro Histórico recordaron con tristeza como la pandemia del Coronavirus, les arrebató a los veracruzanos la celebración del grito de independencia y con esto también las ganancias extras que se llevaban por estas fechas.

“La noche del 15 era hermoso, la gente venía a ver el grito y el 16 estaban llenos los restaurantes y sobre todo los portales y eso nos generaba trabajo, pero ahorita pues apenas llevo una primera boleada, estar en casa no se hace nada, pero esta triste la situación”, dijo José Luis Maceda Mora, bolero de la zona del zócalo.

Y es que como medida preventiva, el ayuntamiento de Veracruz colocó vallas en todo el perímetro del zócalo para evitar conglomeraciones.

“Ya no es el Veracruz de antes, se ve diferente, todo muerto, ya con la enfermedad esa que hay la gente ya no quiere venir, taparon el zócalo para que la gente ya no se siente, antes estaba llena la zona de los portales, la gente venía a curarse la cruda, pero esta desolado, es un cementerio, está muerto, muerto”, señaló Román González Hernández franelero desde hace más de cinco años en el centro de la ciudad.