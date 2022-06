Centro histórico: 2500 inmuebles y sólo 500 protegidos

Veracruz, Ver.- Según autoridades de protección civil de Veracruz, en el centro histórico de Veracruz hay más de 2 mil 500 inmuebles de los cuales el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) protege sólo 500, el resto son contemporáneos y en su mayoría se encuentran en mal estado y en desuso, pero se pueden reparar.

El director de Protección Civil municipal, Alfonso García Cardona revela que se trata de construcciones de los años 40 en adelante, por lo que no hay pretexto para que los dueños inviertan en la restauración de sus inmuebles; sin embargo, ante la falta de una normatividad han hecho caso omiso.

Por su parte, la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez en varias entrevistas ha coincidido en la urgencia de volver a habitar los edificios que están vacíos, pues el reforzamiento de rondines no es la solución para evitar que delincuentes aprovechen los inmuebles en desuso para cometer prácticas fuera de la ley.

“Independientemente de que hemos metido más rondines, algo que pasa con el centro histórico es que esta abandonado, hay muchos lugares vacíos y bueno situaciones así son aprovechados por los delincuentes es por eso que es tan importante el rescate al centro histórico ya que no es un tema nada mas de turismo si no de volver a poblarlo para que se haga ese tejido social y de esa manera se vaya reforzando la seguridad en esta zona”, dijo.

Además de la mala imagen y riesgo de accidentes, el abandono de inmuebles en el centro histórico de Veracruz ha generado en los últimos dos años, un problema de inseguridad para vecinos, comercios, oficinas y personas que transitan por la zona.

Edificios y casonas vacías son aprovechadas por ladrones para cometer delitos que van desde robo a casa habitación, asaltos a transeúntes y robo de tubería de cobre, así como invasiones para utilizarlos como guaridas o refugio de indigentes, lo que ha generado malestar y preocupación entre los ciudadanos.

Otro de los delitos que se registran en esta zona, son acosos e intentos de abuso sexual en contra de las mujeres, que de acuerdo al Instituto Veracruzano de las Mujeres sumarían siete casos en lo que va del año.

Y es que son decenas de inmuebles que se pueden observar en el primer cuadro de la ciudad en situación deplorable y en abandono y pocos los casos en que los propietarios se preocupan por tapar puertas y ventanas o bien poner cortinas o ladrillar para evitar que gente extraña los ocupe para cometer fechorías diversas.

El señor Eleuterio Roca, vecino del primer cuadro de la ciudad, es que cada vez es mayor el abandono de edificios y casonas, pues no solo los habitantes han tendido a migrar sino también los comerciantes.

Don Eleuterio Roca, quien reside en la calle de Emparan, admite ser un ejemplo de los casos de inseguridad de la zona, pues recuerda que hace dos años fue víctima de robo de tubería de cobre, material, preciado en el mercado negro.

"Aquella vez, gasté cerca de cinco mil pesos para volver a tener agua, todo me despedazaron arriba, ya no le metí cobre, le puse PVC, ya no cobre porque es oro molido para ellos y no era la primera vez que roban", cuenta.

En aquella ocasión, recuerda que hasta unas oficinas localizadas sobre esa avenida también les fue sustraído sus tuberías de cobre, como también ocurrió con una agencia aduanal cercana.

El problema en el caso de los vecinos de la avenida Emparan es un inmueble abandonado que se encuentra por esa zona, el cual es utilizado por presuntos asaltantes para meterse a robar en las viviendas contiguas.

Por ello hace el llamado a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto y exigir a los propietarios de tanto de ese inmueble como de otras más que se encuentran en el abandono a tapar puertas y ventanas, para que de esta manera se impida que gente desconocida siga delinquiendo.

Repoblar en invertir

Para Lizbeth Mora, presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el rescate del centro histórico para que recobre su tranquilidad y belleza arquitectónica depende de dos cosas, que se incentive a la población a habitarlo y que autoridades se comprometan a realizar las inversiones en infraestructura pública.

La representante de la AMPI señala que se mantienen acercamientos con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que den las facilidades a los propietarios de aquellos inmuebles protegidos para realizar las restauraciones correspondientes.

Del mismo modo, se pide a las autoridades municipales, estatales y federales invertir en el primer cuadro de la ciudad y alrededores, ya que el abandono no solo se presenta en los inmuebles, sino también en mobiliario urbano y servicios, lo que afecta al momento de ofrecer en renta o venta alguna propiedad.

“El mercado está un poco inflado, yo tengo cuatro propiedades en venta que no están baratas porque están en el centro, pero llega el inversionista y me dice me vas a cobrar muy bien el inmueble, pero lo que está alrededor no me cuadra, entonces ese es el tema, porque se tiene que invertir en los alrededores”, admite.

Por otra parte, la representante de los inmobiliarios dice que es necesario que los empresarios del ramo de la construcción busquen desarrollar vivienda vertical en los alrededores del primer cuadro de la ciudad como ocurrió en fraccionamientos antiguos de la ciudad como El Reforma, para incentivar la activación del centro histórico.

Lo anterior permitiría que la población adquiera vivienda en estos departamentos, incluso con el uso de créditos Infonavit.

“La inversión en Veracruz debería de ser en toda la zona periférica del centro para que puedan construir en vertical, hacer departamentos como en el Reforma, para que pueda regresar la gente a vivir al centro, a caminar por los callejones, por las calles”, propone.