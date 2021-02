Cerraron hace 8 meses y ahora deben $40 mil de agua

Córdoba, Ver.- Dueños de restaurantes-bar de la ciudad exigen que que sean revisados los montos de pago de agua, pues "los precios son excesivamente caros pese a que estuvieron cerrados aproximadamente ocho meses en el 2020, ya que hay recibos de hasta 40 mil pesos y la cuenta sigue creciendo", dijo Luis Octavio Paz Murguía, representante de los manifestantes.

Expresó que han solicitado a Hidrosistema de Córdoba, a través de documentos escritos, la revisión de los medidores de agua de los 70 lugares afectados, así como la cuenta exacta de los meses del 2020 que sí trabajaron.

“Desde ese momento hemos solicitado y entregamos un paquete de recibos para que nos atendieran la petición de los cobros que hacen de los recibos de agua, hay algunos que son de 40 mil pesos de consumos que ni hicimos. pues estuvimos cerrados”, enfatizó.

Recordó que desde el inicio de la pandemia de coronavirus, hace casi un año, este rubro cerró sus puertas para evitar la aglomeración y esto trajo a consecuencia que ocho meses dejarán de laborar y únicamente 3 meses finales del 2020 tuvieran la recuperación paulatina de su economía, pero bajo el giro de restaurante-bar.

Recalcó que son 70 los propietarios afectados, pues las cuentas oscilan entre los 8 mil a 40 mil pesos, sin embargo, esta acción “sigue corriendo” y los gastos pueden incrementarse hasta los 100 mil pesos, pues no se están realizando los pagos de este servicio, “como no hemos pagado, la deuda incrementa con los recargos; metimos un escrito y no lo encuentran, salieron a decirnos que no lo han encontrado”.

Paz Murguía dijo que el 2 de abril del 2020 realizaron la entrega de un pliego petitorio donde externaron pedir apoyo con el pago de este servicio, pero ahora tampoco piden condonación, sino que se calcule lo que realmente emplearon.

Este documento fue entregado a quien en su momento fungía como director de Comercio, Maximino García, quien ahora contiende por un puesto político; "se tuvo también un acercamiento con cada uno de los regidores del Ayuntamiento de Córdoba pero no se ha tenido respuesta alguna", dijo.

Luis Octavio Paz Murguía / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

La mañana de ayer, un grupo de propietarios de este sector acudieron a las instalaciones de Hidrosistema, ubicado en la Calle 18, para bloquear la entrada, circunstancia que causó molestia en las personas que ya estaban formadas y de algunas otras que acudían al realizar el pago de este servicio. Al llegar al lugar pidieron diálogo con Tonatiuh Solórzano Vargas, director de la empresa.