Cerraron sus comercios, pero en Veracruz les cobran el agua

Veracruz, Ver.- Autoridades municipales de Veracruz exhortaron a las personas que por la pandemia o la crisis económica les fue imposible mantener abiertos sus establecimientos, a dar de baja su negocio a Grupo MAS, ya que muchos locales presentan cuantiosos adeudos ante la empresa encarga del suministro de agua en el municipio.

La Regidora con la comisión de agua, Clotilde Juliana Reyes Domínguez, expresó que se comete el error de dar de baja el negocio ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero no lo hacen con Grupo MAS, no obstante, lo que se provoca a los próximos inquilinos o propietarios de esos inmuebles presenten adeudos o paguen tarifas no correspondientes y sufran corte del suministro.

Reconoció que es normal que al haber una cortina metálica y no existir un reporte de la baja, los supervisores del Grupo MAS, estimen que el comercio sigue funcionando.

Local

“Tenemos como dos quejas, de que les habían clausurado, pero tenían negocios, entonces hay unos acuerdos de más de un año que nos habían mandado, donde solamente les iban a tapar el suministro a los que tienen comercios, a los ciudadanos común no, pero hay personas que nos dicen que les cobran una tarifa comercial y que ya no están funcionando como comercio, pero tienen cortina metálica y entonces esto lo ve Grupo Más y si no les han avisado, pues considera que siguen funcionando como negocio, quiero aprovechar este momento para decirle a las personas que ya cerraron que se tienen que dar de baja ante el SAT y con Grupo MAS", comentó.

La entrevistada reveló que la mayoría de los casos que presentan esta problemática son tiendas de conveniencia, estéticas, purificadoras de agua, talleres mecánicos y lavanderías; algunos negocios tienen adeudos de dos años y con montos a pagar entre nueve mil y doce mil pesos.

Apenas en pasados días recibió la queja de un ciudadano que asegura que tiene dos años sin funcionar su negocio de purificadora de agua y se le sigue cobrando la tarifa comercial de agua y ahora tiene la notificación de corte.

La edil también manifestó que la empresa dejó de hacer los cortes y taponamientos a los domicilios particulares, tal y como se comprometieron con organizaciones civiles que mantuvieron protestas contra la empresa por realizar estos actos que afectan al ciudadano, sin embargo, en establecimientos que siguen operando y mantienen adeudos continúan con estas acciones.