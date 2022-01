Ciclistas defienden la ciclovía, aseguran que es benéfica para todos

Xalapa, Ver.-Ciclistas buscan tener un diálogo participativo con el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil para defender la ciclovía de Ruiz Cortines al asegurar que es resultado de un proceso que les llevó muchos años concretar.

Luis Fernando López Galicia de Physis Ciclovida A.C. sostiene que la ciudad por primera vez tiene un espacio que es usado especialmente para andar en bicicleta y que requiere mantenimiento.

Considera que hay mucha desinformación en cuanto al proyecto porque los primeros beneficiados son los vecinos que tienen oportunidad de interactuar con sus niños en un espacio que antes era utilizado para estacionamiento.

"Ahora puede ser para caminar, para trotar, las personas que andan en silla de ruedas ya no tienen que estar sorteando las banquetas, es un proyecto que beneficia a la ciudad; mencionaban pasarla al centro del camellón, esa es una idea un poco radical que no cuenta con referentes técnicos porque va el centro del camellón si quiere agarrar hacia la derecha hay un carril de alta, si quiere agarrar hacia la izquierda también; decían que protegernos con una reja, pero lo único que va a hacer, a la velocidad que viene un coche es que te va a prensar".

Por ello, entregarán un oficio al alcalde el próximo lunes, para crear un diálogo y juntos puedan construir las mejores soluciones a la ciudad e involucre a todos los usuarios y no solo a quienes se mueven en un automóvil.

“También pedimos que se limpie porque hay muchos comentarios de que se encuentra en mal estado, pero es una responsabilidad del municipio, nosotros ayer a las 8 de la mañana realizamos limpieza en algunas áreas de la ciclovía porque no tenemos la capacidad para recorrerla toda y limpiarla, pero la idea es atacar algunos puntos que se han descuidado y que la administración los ha dejado a un lado de todas las necesidades de la ciudad”.

Ayer, ciclistas de la ciudad se sumaron a la jornada nacional de 24 horas a nivel nacional a través de una "rodada unifila" y otras acciones, con la que buscan sensibilizar sobre los accidentes viales que suceden en Xalapa y todo el país, así como la pérdida de vidas, se estima que al año fallecen 22 mil personas solamente en siniestros viales en México.

Una mujer ciclista cargada con unos bancos de plástico transita por la calle de Enríquez en el centro de la capital veracruzana, algunos ciudadanos prefieren andar en bicicleta para evitar contaminar al medio ambiente / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Además, son 24 horas a favor de la ciclovía al asegurar que lo que hace es redistribuir el espacio que cotidianamente es usado por los vehículos motorizados.

"Aquí se crea un espacio para que cualquier persona pueda tener la oportunidad de usar su bicicleta de manera segura sin sentir miedo a que va a ser atropellada".

FGE, indolente con ciclistas

El 22 de mayo del año pasado, una persona en supuesto estado de ebriedad atropelló a Luis Abdiel Martínez Castillo y un amigo cerca de la Hacienda Zimpizahua en Coatepec; pese a los daños que sufrieron ha habido total negligencia por parte de la Fiscalía General del Estado y las investigaciones no avanzan por lo que no se ha actuado contra el responsable.

“Los dos perdimos el conocimiento al momento del impacto, ni siquiera sentimos el golpe de tan rápido que iba la persona, caímos, perdimos el conocimiento como cinco minutos, recuerdo ir en la bicicleta y mi siguiente imagen era que me estaban subiendo a la camilla”.

Ese accidente les dejó severas secuelas que incluso hoy tienen que seguir sorteando; fracturas de vértebras, falla renal, insensibilidad en los brazos y la imposibilidad de Luis de poder cargar a su hija.

Usuarios de la ciclovía piden que se respete este espacio, ya que es benéfico para todos los xalapeños / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Narra que el policía no detuvo al responsable, tampoco le pidieron su identificación y aunque saben su nombre solo tiene información de que es habitante de la localidad de Xico Viejo, pero hasta ahora no hay avances en las investigaciones.

“No se ha dado seguimiento oportuno a la carpeta de investigación, no se hicieron los Periciales para determinar los daños a mí y a mi compañero”.

Entre las irregularidades detectadas es que la carpeta de investigación señala que las dos personas iban en una bicicleta, pero Luis asegura que cada uno iba en su bicicleta; además, la Fiscalía de Coatepec no le está dando el seguimiento oportuno, y los gastos derivados del accidente se siguen acumulando.

Ciclistas defienden la ciclovía, aseguran que es benéfica para todos / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Detalla que, aunque en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le diagnosticaron esguince y fracturas por compresión en las vértebras T12 y L1, fue dado de alta a día siguiente; y al acudir a revisión con médicos particulares le advirtieron que por el accidente también tenía dos fracturas en las vértebras C1, y dos más en la C2, además de las que le habían detectado en el IMSS.

“Me tuvieron inmovilizado durante dos meses por las fracturas de C1 y C2; querían operarme, pero no se dio, hubo una solidificación del hueso y no fue necesaria la operación, pero en diciembre pasado en T12 y L1 hay movimiento de la vértebra que no es normal y me quieren operar, una operación que de forma particular sale en mínimo unos 200 mil pesos, la persona que nos accidentó hasta el momento no ha gastado un solo un peso en pagar los daños, se identifica como José Juárez Yoval de Xico Viejo, y esperamos que nos apoyen”.

Agrega que las fracturas ya no le permiten usar la bicicleta, “y algo tan sencillo que ya no voy a poder cargar a mi hija que como padre hasta cierto punto te llenan en tu corazón y voy a estar restringido en este aspecto”.

Su amigo tuvo cuatro fracturas de costilla, un posible daño renal en su momento y estuvo internado cinco días; actualmente su brazo no tiene fuerza, y no tiene sensibilidad en el gemelo izquierdo por lo que sigue en tratamiento. Con la manifestación de ayer, buscan apoyar a los ciclistas y que se les dé la oportunidad de tener espacios seguros para rodar y evitar las muertes viales.