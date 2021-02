Ciclistas realizan rodada para defender la ciclovía de Ruiz Cortines

Xalapa, Ver.- Integrantes de la asociación Physis Ciclovida y algunos ciclistas independientes realizaron una rodada sobre la ciclovía que se realiza en la avenida Ruiz Cortines para apoyar el proyecto al que se han opuesto algunos vecinos.

Destacaron que desde 2012 están pidiendo que se concrete la obra que ahora es casi una realidad y dieron a conocer los beneficios de tener espacios para todos.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

"Más allá de la ciclovía creo que lo importante es que como ciudadanos tengamos claro qué ciudad es la que queremos. Todos tenemos derecho a movernos por la ciudad en el medio de transporte que elijamos. Los que elijen automóvil están en su derecho de circular así como nosotros los que andamos en bicicleta también podemos movernos ", dijo Luis Fernando López Galicia de Physis Ciclovida.

🚴‍♂️Ciclistas realizan rodada para defender la ciclovía de Ruiz Cortines en #Xalapa



Más información

en https://t.co/Bg0auRdX56

📹: Eduardo Murillo pic.twitter.com/duf357jkqX — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) February 10, 2021

Local Vecinos denuncian desatención en demandas por la ciclovía en Ruiz Cortines

Recordó que en la ciudad debe haber más de 50 grupos de ciclistas entre urbanos, recreativos, deportivos y de montaña por lo que se espera que sean miles los que hagan uso de esa infraestructura.

Y es que refirió que con la pandemia, muchas personas recurrieron a la bicicleta como medio de transporte al considerar las unidades de transporte público, como espacios de riesgo de contagio por el Covid-19.

Sobre la inconformidad de algunos vecinos respecto a la obra, expuso que no conoce ninguna causa con un argumento sólido como para decir que se cancele o no se haga.

"No hay, porque debemos recordar que el espacio de la calle es público, no me pertenece y eso es lo que quieren como defender. Tal vez desconozcan que van a tener un lugar para estacionarse, va a estar la banqueta, la ciclovía, coches estacionados y dos carriles de circulación porque el ancho de la calle lo permite", abundó.

Reconoció que el ayuntamiento ha tenido la apertura con todos los sectores de la población puesto que en su caso llevan acudiendo a reuniones de todos los consejos de movilidad desde 2012 y hasta ahora son escuchados.