Lo barato sale caro: comerciantes xalapeños recomiendan comprar mochilas de calidad

Al comprar la mochila para el próximo ciclo escolar “lo barato sale caro”, afirman comerciantes que señalan que es mejor gastar en una de buena calidad que ahorrarse unos pesos en un producto chino que tienen una vida útil corta.

¿Qué opinan comerciantes xalapeños sobre las ventas del nuevo ciclo escolar?

Pedro Ventura Benavidez, comerciante de mochilas en el Pasaje Revolución, de esta ciudad, explica que por el momento las ventas están escasas, pero así ha sido desde el año pasado, ni siquiera en la temporada navideña mejoraron los ingresos.

Este año ha sido complicado para los comercios pequeños, dice. “Pero no pierdo la esperanza de que mejore en las próximas semanas y repunten las ventas. De lo contrario, no sé cómo le haremos para pagar la renta, servicios y a los empleados”.

En su negocio, comenta que tiene mochilas de calidad, de marcas conocidas, de las que duran para varios años, pero también otras más económicas que a lo mejor no duran todo el año, pero el cliente sabe que lo que se lleva, es un producto nacional.

“Lo que no me agrada es que ahora se han instalado muchas tiendas con productos asiáticos que venden infinidad de mochilas a precios más bajos, pero que no tienen calidad, que a los tres meses ya se descosieron y se descompone el cierre”, señala.

Asimismo, tiene algunas mochilas económicas con un costo entre 150 y 300 pesos, “pero los padres saben que no les van a durar dos años, serán útiles durante varios meses más que las que compran en tiendas chinas”.

Comerciantes opinan de la competencia en Xalapa

Por su parte, Adrián Gómez Hernández, quien en su papelería “La Estrella”, indica que tiene varios años vendiendo todo tipo de mochilas, pero se lamenta de que en los últimos meses en la ciudad se hayan instalado negocios con productos asiáticos que no son de una calidad comprobada.

“Ahí venden todo lo que nos corresponde a papelerías. Hay libretas, pinturas, colores, hojas y mochilas, que son bastante coloridas y baratas, pero sabemos que sin la calidad que se requiere y eso para mí es competencia desleal”.

Insiste que, tanto en la zona centro, como en colonias han aparecido infinidad de tiendas de artículos chinos a precios bajos, se pueden encontrar mochilas y maletas por menos de 600 pesos, cuando una nacional y reforzada llega a oscilar entre 800 y mil pesos, “entonces pues los padres optan por las más económicas”.

Para los comercios, que como el suyo, aprovechan la temporada de inicio del ciclo escolar para vender mochilas, resulta decepcionante que les desciendan las ventas por estas tiendas “en ellas se vende de todo como en botica, a precios económicos, pero que no tienen ninguna garantía, por eso creo que es responsabilidad de los consumidores si optan por ir a estos comercios y dejan de lado las papelerías de la zona centro o las colonias que siempre han sido sinónimo de calidad”.

¿Cuánto tiempo duran las mochilas que venden comerciantes xalapeños?

Carlos Pérez Alarcón, comerciante de la zona centro en la calle Ayuntamiento, señala que por más de 15 años ha trabajado en la comercialización de maletas escolares.

“La verdad es que considero que las de marcas conocidas como Chenson, aunque cuestan un poco más tienen una vida útil”. Y es que asegura que sirven hasta para varios ciclos escolares "pese a que sabemos que los niños a veces las traen para arriba y para abajo”.

Mientras que las opciones chinas que venden en las tiendas nuevas salen baratas, pero a los tres meses se rompen, dice el comerciante.

En promedio las bolsas escolares que vende están entre 500 y mil pesos de acuerdo con la calidad y tamaño. Hay algunas más caras, pero porque traen lonchera, botella de agua y pueden personalizarse.

Dado que las ventas no han estado aceptables en los últimos meses, expone que no prevé subir los costos, “porque si así no vendemos, imagínese que les subamos, nos irá peor”, concluyó.