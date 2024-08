A las prisas y con caos vial, así fue el regreso a clases en escuelas de Xalapa [Fotos]

Este lunes regresaron las desmañanadas, prisas y caos vial en las calles de esta ciudad con el regreso a clases de estudiantes de educación básica que así comienzan el ciclo 2024-2025. En Veracruz son más de 2 millones los que retornaron a las aulas.

Tanto alumnos como maestros y padres de familia colmaron desde temprano las entradas a los planteles escolares de nivel preescolar, primario y secundario para iniciar otro año lectivo.

Te puede interesar: Arzobispo de Xalapa pide oraciones por los estudiantes que iniciarán clase este lunes

¿Cómo fue el regreso a clases del ciclo escolar 2024-2025 en Xalapa?

Los más previsores llegaron con más de 15 minutos a que tocara la campana o timbre, pero otros lo hicieron solo con el tiempo justo para ingresar al plantel. El arribo fue en autos particulares que atestaron las calles, en taxis o en el transporte público, autobuses y combis, para llegar a este primer día de clases.

Local Familias abarrotan papelerías previo al regreso a clases este lunes en Xalapa

En las entradas de planteles de preescolar y primaria hubo un sinfín de emociones. Por un lado, el deseo de incontables pequeños por volverse a reunir con sus compañeros de aula y juegos, pero también los nervios de los que ingresaron por primera vez a su escuela.

Mucho del caos que se formó en las entradas a las escuelas lo originan los padres que intentan dejar a sus hijos en la puerta, ahí les entregan y acomodan la mochila y se toman sus minutos para despedirse, mientras otros esperan su turno para poder acercarse y dejar a los pequeños que inician una nueva aventura educativa con sus nuevos profesores y compañeros.

Es lunes miles de niños veracruzanos regresaron a clases para iniciar el ciclo 2024-2025. En Veracruz son más de 2 millones los que retornaron a las aulas ‼️👩🏻‍🏫🎒



📹 Jesús Escamiroza pic.twitter.com/lt640iwRgv — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) August 26, 2024

No faltaron los alumnos que en este primer día se quedaron sin poder tomar sus clases porque llegaron después del toque y ya no pudieron entrar. En el caso de la primaria Rébsamen fueron alrededor de diez estudiantes los que no pudieron ingresar por llegar tarde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Xalapa (@diariodexalapa)

Caos en vialidades

Aunque personal de Tránsito y Vialidad estuvo este día para asegurarse que la circulación fluyera, el avance de automovilistas fue lento en calles como Díaz Mirón, frente a Los Berros, por los cientos de padres y alumnos que regresaron esta mañana para comenzar el ciclo escolar en la escuela primaria "Salvador Díaz Mirón".

En esta zona es habitual que haya problemas de congestionamiento vial porque los padres forman una larga fila del lado de la escuela para bajar a sus pequeños lo más cerca posible.

Aunque personal de Tránsito y Vialidad estuvo este día para asegurarse que la circulación fluyera, el avance de automovilistas fue lento / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

También como era de esperarse en el crece de las avenidas Ávila Camacho y la calle Córdoba, en el fraccionamiento Veracruz, hubo problemas para circular por parte de automovilistas por la llegada de cientos de padres que pretendían bajar a sus pequeños frente al plantel, sin importar que eso provocaba caos.

En las entradas de planteles de preescolar y primaria hubo un sinfín de emociones / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En esta zona también está el jardín de niños Bertha Von Glumer, a un costado pero ya sobre la avenida 20 de Noviembre. Este plantel es más pequeño y su ingreso es a las 9 horas.

Otra vía donde no faltaron las complicaciones a la hora de entrada de la escuela para circular fue en Gutiérrez Zamora, donde está ubicada la primaria Enrique C. Rébsamen.

El arribo fue en autos particulares que atestaron las calles, en taxis o en el transporte público, autobuses y combis / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Lo mismo ocurrió en la esquina de los Atletas y Venustiano Carranza, por la primaria Francisco Ferrer Guardia, que igual que las anteriores es de las más concurridas de la ciudad.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️