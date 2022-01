Ciclovía, cara, poco utilizada y hasta estacionamiento

A 10 meses de su inauguración, la ciclovía de Xalapa es poco utilizada. Sin importar si es mañana o tarde, el carril destinado para los ciclistas se ve prácticamente vacío, aunque no sucede lo mismo con el de estacionamiento. Allí, hasta espacio falta.

La obra, que abarca una ruta de 11 kilómetros y comprende diversos tramos de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines e Ignacio la Llave, “es más utilizada los domingos, pero entre semana, casi siempre está libre”, expresa Rosa Martínez Carpinteiro, quien corre todos los días, entre las 8 y 9 de la mañana.

El carril destinado para los ciclistas se ve prácticamente vacío / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Luis Amador Constantino, un joven que vive en la colonia Magisterial, explica que la bicicleta es su medio de transporte y la ciclovía le gusta, pero lamenta no sea su ruta para el trabajo.

Local Con mesura será revisada obra de Hipólito, dice funcionario de Ahued

En la inauguración de esta iniciativa, para la cual se invirtieron 14 millones de pesos, el entonces presidente Hipólito Rodríguez Herrero manifestó que se promovía el uso de la bici como un medio de transporte autónomo que no contamina.

Al respecto, Amador Constantino concuerda en la importancia de cuidar el medio ambiente, pero indica que la capital del estado está muy lejos de lograr que la bici sea vista como un medio para trasladarse de un lugar a otro.

“Para la gran mayoría de las personas no es una opción y quienes ya la usamos tenemos muchos problemas porque sí es un riesgo. No hay ni respeto para el ciclista ni las condiciones para circular sin temor de sufrir un accidente”, expresa.

Otro xalapeño, Martín Gutiérrez Ortiz, opina que la ciclovía es más un espacio recreativo: “No hay fomento de nada. Yo traigo a mi hija pero nada más avanzamos de Sefiplan a Medicina; más adelante es peligroso”.

Su percepción tiene que ver con que algunas de las unidades del transporte público hacen parada sin respetar el carril izquierdo. Especialmente lo hacen los autobuses, en el tramo de Sefiplan a Ruiz Cortines esquina con Mártires del 28 de Agosto.

Miembros del colectivo BiciXalapa celebran que al menos haya un intento por atender a quienes les gusta “rodar”, sin embargo señalan que no es suficiente y tampoco se sabe haya interés por ampliar la ciclovía.

“Habrá que ver si la nueva administración hace algo, porque no hay información, no hay actividades especiales ni campañas para motivar a usar la bici y la ciclovía”.

La asociación Physis Ciclovida lleva diez años participando en diferentes consejos de movilidad urbana desde 2012 / Foto: Cortesía | Luis Fernando López Galicia

Con respecto al carril para estacionarse, prácticamente todo el tiempo está ocupado a lo largo de los 11 kilómetros; a la altura del Centro de Alta Especialidad, familiares de pacientes ocupan parte de la ciclovía para sentarse.

En este mismo lugar, hay momentos en los cuales vendedores de tamales y antojitos también utilizan el espacio.

De una u otra forma, en Ruiz Cortines se registra un poco más de movimiento, pero no sucede lo mismo en Ignacio de la Llave. Allí, transcurre un buen tiempo para ver pasar a un ciclista o a un corredor.

En el recorrido realizado, no hubo ni autos ni motocicletas estacionados en la ciclovía, no obstante, encargados de negocios aseguran que hay momentos en los que los conductores sí lo hacen.

Ciclistas afirman que hasta antes de la administración municipal pasada las autoridades se han preocupado más por mover coches que personas / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Es porque no hay agentes de Tránsito o policías viales que estén al pendiente. Y como tampoco hay ciclistas, los otros aprovechan”, evidencian.

A pesar del discurso oficial de que con la ciclovía se “impulsa un cambio en la movilidad urbana, porque el uso de vehículos motorizados ya no es una opción”, en la práctica, parece más una utopía.

Xalapa necesita crear una infraestructura ciclista

Para contar con una efectiva política de movilidad en bicicleta en Xalapa, es necesario crear una infraestructura ciclista, fortalecer la capacidad institucional, inversión, monitoreo, evaluación y planeación urbana, señala un estudio realizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP) en México.

De acuerdo con el Ranking Ciclociudades 2020, publicado por el ITDP, la capital veracruzana, con 16 puntos se ubica en la posición 30 de 31 ciudades evaluadas en materia de movilidad en bicicleta.

Xalapa se ubica en la posición 30 de 31 ciudades evaluadas en materia de movilidad en bicicleta / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Mientras que dentro de las ciudades clasificadas como “categoría tres” –integrada por ciudades con una población entre 200 mil y menos de 500 mil habitantes– Xalapa ocupa el cuarto lugar, después de La Paz, Playa de Carmen y San Nicolás de los Garza, mientras que la ciudad de Ensenada se ubica en quinto lugar.

Local Gobernador pide denunciar abusos del servicio de grúas

Para conocer el desempeño de las políticas públicas en materia de movilidad en bicicleta en 31 ciudades, el estudio evaluó 11 ejes y 47 indicadores. En la sexta evaluación del Ranking Ciclociudades 2020, el desempeño promedio de las ciudades fue de 35.87 puntos sobre 100.

De 11 ejes, Xalapa obtuvo cero puntos en “Capacidad Institucional”, “Inversión”, “Monitoreo y Evaluación”, “Otros incentivos” y “Planeación Urbana”.

Lo anterior indica que la capital veracruzana carece de un área encargada de las políticas de movilidad urbana sustentable, en específico de movilidad en bicicleta, así como su especialización en la planeación para impulsar una ciudad ciclista, con inversión de fondos federales y locales en proyectos de movilidad en bicicleta.

Además de la falta de monitoreo y evaluación, el estudio refiere que en Xalapa no se incentiva el uso de la bicicleta: por ejemplo, a través de subsidios en la compra o donación de bicicletas, o bien, con la participación del sector privado que ofrezca incentivos para llegar al trabajo en bicicleta o realizar actividades como “al trabajo en bici”, lo cual representarían oportunidades para que más personas decidan usarla como modo de transporte.

Otro de los pendientes en la capital veracruzana es la inclusión de la movilidad en bicicleta en los lineamientos de planeación urbana, planes, programas y estudios, así como instrumentos vigentes con perspectiva de género.

En la inauguración de esta iniciativa se invirtieron 14 millones de pesos / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Al respecto, el Instituto internacional apunta que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, estos instrumentos de planeación urbana fueron de gran utilidad ya que “con base en investigación y datos previamente analizados, las ciudades pudieron tomar decisiones más acertadas sobre dónde y cómo implementar acciones para promover el uso de la bicicleta en sus ciudades.”

En la evaluación de los ejes “Regulación”, “Cambio Climático”, “Red de Movilidad en Bicicleta”, “Educación y Promoción”, “Seguridad Vial” e “Intermodalidad”, Xalapa obtuvo 5, 3, 3, 2, 2 y 1 punto, respectivamente.

Es preciso aclarar que el Ranking Ciclociudades no es una competencia, ya que cada ciudad tiene contextos diversos y difícilmente comparables; lo que pretende el ITDP es documentar y proporcionar una herramienta para que los gobiernos y el público en general puedan observar el desempeño de su ciudad y así reforzar las áreas de oportunidad que se aprecian en los ejes e indicadores.

Algunos ciudadanos creen que la capital del estado está muy lejos de lograr que la bici sea vista como un medio para trasladarse / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

En la última evaluación, las ciudades mejor calificadas fueron Guadalajara, con 73 puntos, seguida de Zapopan (68), Ciudad de México (67), León y Morelia, con 55 puntos cada una.

Acciones positivas

Durante el primer año de la emergencia sanitaria por Covid-19, diversos colectivos ciclistas en Xalapa desarrollaron la propuesta de ciclovía emergente “Ruta FOVIS”, con el propósito de ofrecer a la población alternativas de movilidad.

Según el estudio nacional, por la pandemia, una gran cantidad de negocios de distintas ciudades del país optaron por ofrecer servicios de bicimensajería: en la ciudad xalapeña, mediante el colectivo Physis Ciclovida AC se creó un directorio de bicimensajería.

El proyecto de la ciclovía formó parte del Plan de Movilidad Urbana Sustentable / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

También la mayoría de las ciudades promovieron el uso de la bicicleta, a través de campañas en sus redes sociales y medios de comunicación, ciudades como Xalapa y Mérida realizaron cápsulas para promover el uso de la bicicleta y evitar la obstrucción por parte de conductores de vehículos particulares.

Local Revisará alcalde la ciclovía; ve riesgo de accidentes

Otras ciudades tuvieron cursos presenciales de ciclismo urbano e impartieron talleres de mecánica para enseñar a la población a usar la bicicleta, algunas de ellas fueron Acapulco, Ensenada, La Paz, Morelia, Toluca, Villahermosa y Xalapa.

Por otra parte, cabe mencionar, el pasado 13 de diciembre de 2021, el ITDP en México publicó la convocatoria para participar en el proceso de evaluación para la elaboración del Ranking Ciclociudades 2021, el cual se integrará con información proporcionada por autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil de cada ciudad.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, hasta el próximo 13 de febrero, las ciudades participantes podrán enviar información sobre los avances de su agenda de movilidad sustentable.

También se indica que, en caso de no recibir respuesta de las ciudades al formulario, el ITDP hará el análisis con investigación e información disponible en línea y de la edición previa del Ranking Ciclociudades.

La ciclovía

El informe “ Hacia una recuperación verde. Implementación de ciclovías emergentes y herramientas de gobernanza para la movilidad en la nueva normalidad 2021”, publicado por la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), en la ciudad de Xalapa, la infraestructura ciclista existente o planeada se reduce a cero kilómetros.

A pesar de que se cuenta con una ciclovía de 2.2 kilómetros, aún no existe información sobre viajes realizados en bicicleta o viajes estimados en la ciclovía emergente, tampoco se realizan estimaciones mensuales sobre la reducción en la emisión de carbono.

Te puede interesar: Entregamos el gobierno con obras significativas: Hipólito

Los datos oficiales, provenientes del Ayuntamiento de Xalapa, indican que el proyecto de la ciclovía formó parte del Plan de Movilidad Urbana Sustentable, el cual planteaba una serie de acciones encaminadas en mejorar las opciones de transporte dentro de la ciudad capital, y dotar a la población alternativas para una movilidad autónoma no contaminante.

En Xalapa, es necesario crear una infraestructura ciclista / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Dicho plan fue desarrollado por el Departamento de Movilidad de Xalapa, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, el cual se apoyó en la metodología del ITDP (Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo) para realizar “los aforos correspondientes de potenciales usuarios de la ciclovía y los estudios para optimizar de manera permanente la utilización de esta infraestructura antes y después de ser implementada”.

La movilidad en bicicleta

Para el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, la inclusión de la bicicleta se ha convertido en un tema importante en la agenda de gobernantes, técnicos y sociedad civil, reconociendo así sus méritos y capacidades para ayudar a crear un entorno que mejore la calidad de vida y la salud de la población.

Sin embargo, en México, la bicicleta ha tenido por lo general un rol limitado y no se ha explotado su gran potencial como parte de la solución hacia ciudades competitivas bajas en emisiones de carbono.

La capital veracruzana carece de un área encargada de las políticas de movilidad urbana sustentable / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Apunta que “su promoción sigue estando alineada con esfuerzos aislados y con un perfil recreativo más que como parte de una política integral de movilidad sostenible. En buena parte, esta condición responde a la falta de guías y lineamientos que orienten su desarrollo como un modo de transporte viable en el contexto mexicano”.

Con información de Fabiola González | Diario de Xalapa

Quienes se quejan es porque no la han usado: Physis Ciclovida

Algo curioso es que todas las personas que se quejan de la ciclovía o que la quieren mejorar son quienes no la han usado, dice Luis Fernando López Galicia, director general de Physis Ciclovida AC. “Nosotros tenemos fotografías de personas empujando diablitos, personas que salen a enseñar a sus niños a andar en bicicleta, corredores y vecinos que han decidido hacer un cambio nodal en su estilo de vida”.

Cada bicicleta que circula por ahí es un auto menos contaminante en la ciudad / Foto: Cortesía | Luis Fernando López Galicia

Añade que antes de criticarla, las personas o autoridades deberían darse cuenta que cada bicicleta que circula por ahí es un auto menos contaminante en la ciudad con lo que se tendrá una mayor calidad del aire. “La ciclovía no es uno de los graves problemas de esta ciudad, sino que es parte de la solución. Ahora todos la quieren mejorar, pero si les preguntas si ya la usaron, dicen que no”, señala.

Local Muestran ciclovía de Xalapa en Francia

Recuerda que la asociación lleva diez años participando en diferentes consejos de movilidad urbana desde 2012 y participaron en las reuniones de Cabildo abiertas sobre la ciclovía, asimismo estuvieron meses recorriendo los tramos que junto con la autoridad construyeron.

Si hay deficiencias o se cree que no funciona, mejor le deberían preguntar a los usuarios

“Lo que yo escuché, que se me hace ilógico, es que la querían poner en el camellón, pero si uno quiere dar vuelta a la izquierda o a la derecha con lo primero que nos encontraremos será con un carril de alta velocidad. Que el camellón tiene una reja, yo creo que ésta lo primero que haría sería linchar al ciclista debido a la velocidad con que van los automóviles”.

Apunta que si las autoridades municipales creen que de esa forma mejoran las condiciones de movilidad de la ciudad están equivocadas, además no toman en cuenta a los ciudadanos, por ejemplo en las remodelaciones que hicieron de Allende, Revolución y Enríquez no dejaron espacio para los ciclistas, por lo que para preservar su seguridad se suben a la banqueta.

En esas obras sólo se piensa en el coche, pero las ciudades recibirán mejores impresiones entre mejor movilidad tengan.

Los ciclistas afirman que la ciclovía lo único que hace es beneficiar la activación, pues vecinos, señores y señoras se la han apropiado para caminar y correr / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Debemos recapitular, ahí está el plan de movilidad 360 que costó 2 mil millones de pesos que era para mover la ciudad en los Juegos Centroamericanos, pero no quedó nada de éste; al final hicieron el andador peatonal de la USBI con postes enmedio que no permite que pase ni una carreola de bebé, “esas son las obras de movilidad en las que se invierten o desperdician miles de millones de pesos", añade.

Concluye que hasta antes de la administración municipal pasada las autoridades se han preocupado más por mover coches que personas, basta con echar la mirada a lo que ha sucedido en Xalapa donde mientras se ceden los espacios de tránsito vehicular a los automovilistas, a los peatones y ciclistas se les segrega, como sucede con el puente sobre el Circuito Presidentes, donde en lugar de recorrer 76 metros a nivel de calle deben hacerlo en 267 metros con el riesgo de que en la zona de la USBI los asalten.

Cace diez años, la asociación Physis reunía a 20 ciclistas, actualmente son más de 5 mil / Foto: Cortesía | Luis Fernando López Galicia

Recuerda que hace diez años, la asociación Physis reunía a 20 ciclistas, actualmente son más de 5 mil, además de los que están afiliados a otros grupos, este movimiento causa un gran beneficio principalmente entre la niñez.

Concluye que la ciclovía lo único que hace es beneficiar la activación, pues vecinos, señores y señoras se la han apropiado para caminar y correr. “A la ciclovía yo no le encuentro un defecto, no he escuchado un fundamento de personas preparadas en movilidad urbana. Los que la critican son los que no la han usado y no planean usarla, la están viendo más de manera política que social".

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa