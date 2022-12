Cientos de afectados por el corte de energía eléctrica por paso del Frente Frío 19

Veracruz, Ver.- Los cortes de energía eléctrica en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han generado afectaciones en amas de casa y propietarios en pequeño que no han podido trabajar por la ausencia del servicio, indica el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra.

En entrevista informa que con el paso del Frente Frío 19 el sistema eléctrico de toda la zona de Veracruz ha estado fallando, dejando sin energía a más de 100 colonias y fraccionamientos.

Local Jarochos sacan sus abrigos, reciben la navidad con frío y norte

Considera que con esto la CFE demuestra la incapacidad de dar respuesta a los usuarios ante las múltiples quejas que se han emitido desde el viernes hasta este lunes.

“Vemos que hay una enorme cantidad de quejas de usuarios que no tienen energía eléctrica desde antes del paso del frente frío, esto demuestra que la CFE no tiene capacidad de dar respuesta son muchas las personas afectadas porque no solo son las amas de casa, también negocios pequeños de panaderías, tintorerías y establecimientos que necesitan conectarse a la luz para poder trabajar”, externa.

El activista denuncia que la paraestatal no da mantenimiento a sus centros de suministro por lo que cualquier norte o lluvia causa afectaciones graves a la ciudadanía.

Hay colonias de la zona centro que llevan más de 12 horas sin electricidad así como parte del Reforma y el Virginia y la zona norte que no tienen servicio desde hace más de 24 horas.

A través de redes sociales algunos usuarios manifestaron que la Nochebuena la pasaron a oscuras debido a que desde la tarde se registraron apagones y por la noche ya no hubo energía.

En un comunicado la CFE reconoció que había más de 91 mil usuarios afectados con cortes de energía eléctrica, pero se aseguró que se había restablecido el servicio en más del 70 por ciento.

Sin embargo este lunes continúan las quejas de los usuarios por atender los reportes para poner en función las neveras y refrigeradores y evitar que la comida se descomponga.