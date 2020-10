Cierran bancos y restaurantes, cafés y farmacias de renombre

Empresas de todos los tamaños y rubros han cerrado, cambiado de giro o de local a otros más pequeños, así como a otros rumbos de la ciudad, donde las rentas son menos costosas, durante los últimos meses.

Establecimientos que han sido representativos y que aparentemente se veían sanos o fuertes han bajado sus cortinas. Algunos lo han anunciado a través de sus redes sociales o los usuarios y parroquianos son los que han compartido la información lamentando que ya no podrán disfrutar de éstos.

Sin embargo no hay un registro actualizado y certero, ya que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa no cuenta con el número de cierres, asentó su presidente Bernardo Martínez Ríos, quien como cualquier ciudadano sabe del tema a través de sus observaciones.

En ese caso, comentó que en la plaza Américas han cerrado unos seis negocios, entre los que se encuentran Mr. Tenis, algunos cafés, joyerías y establecimientos de ropa. En la plaza San Marcos también cerró el café Don Justo y el restaurante Racó den Perot.

Cerró una tienda de conveniencia Oxxo en la avenida Américas. Cerró también la mueblería Dico de Ávila Camacho, la sucursal bancaria de BBVA, el salón para fiestas infantiles Safari que tenía más de 15 años dando el servicio en la esquina de Ignacio de la Llave y Ávila Camacho; ahí mismo cerró una Farmacia del Ahorro y a una cuadra de ahí cerró la Plaza de la Tecnología, que constaba de varios locales. En la calle Primo Verdad cerró la empresa Jugotropic.

En la avenida 20 de Noviembre, cerraron la vinatería Magadán, así como Los bisquets de Obregón; también el restaurante de mariscos La ostra y la sombrerería Moyano, que son los más representativos porque los anuncios de “Se renta” son comunes. Salón 20 que estaba en esa avenida cambió de domicilio a un local más económico. En plaza Ánimas se ha notado un incremento de locales cerrados, en los que se puede observar los anuncios de renta e incluso una disminución de ésta por pandemia. En la plaza Calabria, el café Bola de Oro, que ocupaba un local grande, se replegó a una isla y algunos negocios pequeños de ropa han cambiado a zonas de la ciudad donde las rentas son más económicas.

Martínez Ríos dijo que a nivel nacional se sabe de recortes significativos a algunas cadenas comerciales como Cinépolis, Sears, Liverpool, los que se reflejarán en recorte de personal. Lo mismo sucede con los restaurantes y hoteles, que aunque no han cerrado sí están trabajando con menos personal, como es el caso de ADO que si bien no ha despedido personal, está resolviendo su carga de trabajo con sólo el 30 por ciento de su flotilla.

En la zona de El Dique se dio el cierre del bar La caña luego de once años de servicio, lo que fue muy lamentado en redes sociales. Algunos bares y cervecerías han optado por vender comidas corridas para no bajar sus cortinas.

En la avenida Xalapa, la situación no es diferente. Ahí, el servicio de la refaccionaria de la agencia Nissan no está abierta, por lo que los clientes son enviados a la otra sucursal.

SE PERDIERON 62 MIL EMPLEOS: COPARMEX

VERACRUZ, Ver.- Hasta agosto se registra la pérdida de 62 mil empleos formales en todo el estado y el cierre de cientos de negocios que no resistieron la pandemia del Covid-19.

De acuerdo al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Aja Cantero, desde 1930 no se había registrado un colapso financiero como el generado por la emergencia sanitaria del coronavirus, que afectó al 100 por ciento de los negocios y comercios del país. Incluso la mayoría tuvo que recurrir a los despidos, en algunos casos momentáneos y otros definitivos.

“El dato que tenemos es que en Veracruz se perdieron 62 mil empleos, la realidad es que no hubo negocios que no reportaran afectaciones, pero sin duda pegó más fuerte al sector turístico y a los pequeños negocios, estamos elaborando un análisis para dar a conocer el dato exacto de cuántos patrones de dieron de baja del Seguro Social, lo que representa que sus negocios cerraron definitivamente; es muy pronto para dar un informe real, pero las afectaciones económicas son muchas”, dijo.

En lo que respecta a la zona conurbada, según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), José Antonio Mendoza García, “la situación es terrible”.

Indicó que los negocios más impactados fueron los que se consideraron como no esenciales, desde papelerías, zapaterías, ropa, negocios relacionados a la construcción y a la remodelación, tlapalerías, hoteles y restaurantes.

Tan solo en el centro de la ciudad de Veracruz se registró el cierre de más del 70 por ciento de los negocios y se estima que el 30 por ciento no podrán regresar a la nueva normalidad, como la tienda de ropa JR que se encontraba sobre la avenida Zaragoza, una sucursal de la Zapatería México, la tienda Hippo, la óptica Veracruz y otros negocios de ropa y accesorios.

En las plazas comerciales tres de cada 10 negocios no han logrado recuperarse y continúan cerrados o en algunos casos hay letreros donde dice “se renta” tal como el café Moretto, la tienda de ropa y zapatos Carla Spaghi, Mirel ropa y accesorios, las taquillas del ADO, Pizzas Angelotti.

“Hay infinidad de negocios que están cerrando, estamos buscando la forma de buscar créditos para que se reactiven, pero muchos negocios cerraron definitivamente, estimamos que el 30 por ciento de los negocios en las plazas siguen cerrados o les está costando recuperarse, en el Centro Histórico se hizo un programa de reactivación, pero aún no hay las ventas para decir que ya se recuperaron”, dijo.

Una de las plazas comerciales, es la plaza TEC ubicada en la avenida Circunvalación, inaugurada en el año 2014 en la cual sobreviven dos negocios de siete que estaban en renta pues cerró la Clínica de Hemodiálisis Gifyt, una escuela privada de inglés y dos restaurantes. Así mismo otra zona que quedó abandonada fue el corredor de JB Lobos en la zona poniente de Veracruz donde el comercio se desplomó y los locales fueron cerrados.

VENTAS POBRES

VERACRUZ, Ver.- A un mes de haberse reactivado las actividades en la ciudad de Veracruz, locatarios de la Plaza Gastronómica Refugio del Pescador, reportan un incremento de ventas pobre.

De acuerdo a Bernarda Jiménez Ávila, vicepresidente de la plaza, el aumento de ventas que registran es de un 10 a 15 por ciento, ya que apenas está levantando el turismo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y hace unas semanas les permitieron trabajar.

Recordar que esta plaza, ubicada en pleno corazón del centro histórico de Veracruz está enfocada a la venta de alimentos y bebidas, en su mayoría de los locales ofrecen mariscos y comida corrida.

Hace como un mes empezó la reactivación para nosotros en los negocios, no lo que esperábamos pero pues esperamos que poco a poco se vaya incrementando el tránsito de personas y de turistas.

Por fortuna la mayoría de los locatarios lograron reabrir sus negocios, luego de que el 70 por ciento se vio obligado a bajar cortinas por las restricciones sanitarias que existían hasta julio.

“La situación sigue siendo difícil, te puedo decir que aquí en la plaza gastronómica se cerró el 70 por ciento los negocios, pero ya a partir del mes ya tenemos abiertos ese 70 por ciento de locatarios y el movimiento de turismo que estamos teniendo es de un 10 a 15 por ciento”, dijo.

La entrevistada explicó que el otro 30 por ciento de los locales está abriendo únicamente los fines de semana, porque así les conviene económicamente a sus propietarios, pues entre semana la poca actividad no les permite absorber gastos.

Hasta ahora no se han tenido casos de condóminos contagiados ni fallecidos, luego de reiterar que durante los meses críticos estuvo cerrada la plaza Gastronómica y tras la reapertura han contado con el apoyo del ayuntamiento de Veracruz para la sanitización del lugar que se realiza cada día primero de cada mes.

“Que yo sepa no, aquí en la Plaza Gastronómica no, porque como se estuvieron cuidando, y estuvo cerrada los primeros meses, muchos compañeros mayores de edad se fueron a casa y pues gracias a Dios no hubo aquí efectos negativos”, aseguró.

Finalmente, Bernarda Jiménez Ávila indicó que tal y como lo disponen las autoridades sanitarias trabajan con las medidas preventivas para evitar contagios entre los locatarios y consumidores, mediante el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y la sanitización del calzado.

