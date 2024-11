Vuelve caos vial en Lázaro Cárdenas por obras frente a la Estancia Garnica [Fotos]

Largas e interminables filas para avanzar en la avenida Lázaro Cárdenas tuvieron que enfrentar este día, conductores debido a que, por enésima ocasión, trabajadores rompen el concreto en el tramo que sale de Murillo Vidal, frente a la Estancia Garnica.

Vuelve el caos en Lázaro Cárdenas por obras

Adalberto Pérez Luna, quien vive en el fraccionamiento Indeco Ánimas, señala que no es posible que nuevamente, sin que se coloquen señalamientos viales por parte de los encargados de la obra o alguna autoridad, de repente cierren el acceso en un tramo que ya estaba en funcionamiento desde hace varias semanas y ahora vuelve a estar en obra porque están demoliendo lo ya construido.

Al ser un xalapeño que debe transitar por ese lugar para llegar a la zona universitaria, comenta que no es posible que tras cerca de dos años no terminen esta obra.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“El asunto es que no se resuelve el tema de la vialidad y quienes circulan por esa zona deben enfrentar interminables filas, principalmente, en el entronque de las avenidas Murillo Vidal y Lázaro Cárdenas”.

No hay información ni señalamientos

Alejandra Paredes Hernández, vecina de esta zona, comenta que es imposible circular por este y otros tramos de la avenida casi a todas horas. “No se dan cuenta de que en este sitio es donde hay mayor carga vehicular en la ciudad, esta zona sureste es la más congestionada y todavía lo agravan con una obra interminable”.

Principalmente sobre la avenida Lázaro Cárdenas, desde el puente bicentenario hasta Las Trancas, en horas pico hay tanta carga que no se puede avanzar a la velocidad máxima de 70 kilómetros por hora como dicen los señalamientos, dijo.

“Todo se complica por el volumen de vehículos que se incorporan, por las obras de mantenimiento, adecuación y ampliación de la vialidad que llevan más de dos años en proceso”, dijo.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Agrega que no puede entender que por parte de las autoridades no haya un plan que se haya difundido para que los ciudadanos que cotidianamente circulan por aquí no se encuentren, cada semana, con sorpresas de procesos de obra. “No hay un mínimo de señalamientos, no hay apoyo de autoridades de tránsito cuando cierran y las empresas constructoras cierran los carriles que necesitan reparar nuevamente”, señala.

Lo que es inconcebible, dice, es que de repente, hay un tramo ya en funcionamiento y a las semanas vuelve a estar en obra.

“Demuelen parte de lo ya construido. El punto que lleva dos años sin que se resuelva, por lo que se forman filas de autos de varios kilómetros en el entronque de las avenidas Murillo Vidal y Lázaro Cárdenas. Parece que la empresa que labora trabaja a prueba y error de sus propuestas. Unos días hacen, otros deshacen y otros vuelven a hacer”.

Tráfico ahora será peor

Lauro Sánchez Hernández, conductor que pasa por el lugar todos los días, indica que ha notado que en las últimas semanas el problema se agravó, “la crisis de tránsito en la zona aumentó debido al cierre de la carretera Puebla-Orizaba, que provocó que transportistas y conductores tomen como vía alterna la ciudad de Xalapa". Ya sea por el libramiento o Lázaro Cárdenas, que sigue siendo la carretera federal libre de cuotas.

Y como el tema del paso por Orizaba se llevará varios meses más, advierte, que teme que en el mediano plazo la vialidad será aún más difícil de transitar, porque el ensanche que se realiza permitirá una mayor carga vehicular sin que se resuelva el tema de fondo que es el exceso de autos.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Así que por favor, solicita que ya terminen la obra de Lázaro Cárdenas, por la Estancia Garnica, porque estresa, alarga el tiempo para transitar, incómoda y causa un caos vial que cada día se hace más grande y problemático, concluyó.