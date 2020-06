Cierre de comercios golpeará al sector inmobiliario

Xalapa, Ver.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en esta ciudad (Canaco-Servytur), Bernardo Martínez Ríos, dijo que posiblemente un 30 por ciento de los comercios que cerraron de forma preventiva a causa de la pandemia por coronavirus no podrán reactivarse o lo harán de forma limitada, una vez que pase la contingencia.

Lo anterior, abundó, impactará además al sector inmobiliario, pues con el cierre de comercios hay quienes no podrán reactivarse por la falta de recursos y seguramente los locales quedarán vacíos.

Aunque sostuvo no tener un censo exacto de cuántos locales se mantienen cerrados, abundó que los más afectados son los de los sectores gastronómico y hotelero.

Local Supervisa Transporte del Estado que transportistas no excedan número de pasajeros

En entrevista, dijo también en lo que se refiere a empleos, los resultados no son buenos, pues aunque se obedeció el exhorto de mantener la plantilla laboral, por otro lado hubo quienes tuvieron que hacer ajustes de personal o en su defecto despedir gente, "todo por un espíritu de sobrevivencia".

Además, citó que el pago de rentas y de impuestos no perdonan, sin omitir que se tiene la obligación de pagar créditos y la seguridad social, aún cuando no hay fluidez económica.

También se intentó renegociar el pago de renta de los locales que han permanecido cerrados desde el inicio de la contingencia sanitaria, pero no fue posible, al grado de que hay quienes ahora enfrentan deudas más grandes.

Además, sostuvo que "no hubo piso parejo para todos", pues mientras por un lado se obligó al cierre de establecimientos, principalmente en la zona centro, por otro hay comercios incluso no esenciales que no han dejado de operar incluso sin las medidas sanitarias exigidas.

Agregó que la cuarentena ha sido difícil, pues "mucha gente, no solamente en comercios establecidos, no ha dejado a un lado sus actividades, porque tiene la necesidad de trabajar".