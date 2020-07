Cierre de empresas en Veracruz deja mil desempleados; aumentaría 5 mil: Canacintra

Veracruz, Ver.- Con el cierre del 20 por ciento de las empresas veracruzana se han perdido cerca de 3 mil empleos y si la situación no mejora la suma ascendería a 5 mil informó el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Veracruz, Félix Martínez Álvarez.

Alertó que toda la industria está al borde del colapso debido a que no hay producción y mucho a menos a quien vender por la crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19.

Manifestó su preocupación por la pérdida de alrededor de 3 mil empleos que reflejan a 3 mil familias que se quedan sin el sustento, pero además lo que se sumará con esto del rebrote del virus.

“Dentro de las estadísticas de Canacintra tenemos ya un 20 por ciento de empresas cerradas y me preocupa la perdida de empleo porque detrás hay una familia que depende del trabajo, si contamos de número macroeconómicos aquí en Veracruz con el cierre de las empresas hablamos de que son de 3 mil empleos y si esto no mejora podríamos llegar a 5 mil en la zona conurbada”, dijo.

Argumentó que como empresarios se complica cumplir con los pagos y compromisos que piden los gobiernos estatal y federal.

Por ello urgió a los distintos niveles de gobierno la suma de esfuerzos para la implementación de políticas públicas que permitan que los empresarios no cierren sus negocios y sigan dando empleo a la gente.

“Teníamos una economía deficiente, esto lo agrava muy terriblemente, lo que queremos es que no se sigan perdiendo empleos, que no se cierren empresas, que no se pierda ese interés por seguir invirtiendo, por seguir innovando, necesitamos el apoyo de políticas públicas en donde los empresarios podamos seguir en el ámbito”, agregó.