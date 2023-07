En 2023 se han decomisado más de 5 mil armas en Veracruz: Cuitláhuac García

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez señaló que en lo que va del año las autoridades federales y estatales han logrado resguardar más del 5 mil 270 instrumentos generadores de violencia, entre los que se encuentran armas largas, cortas, municiones y granadas.

“Se trata de materiales que ya no están en manos de quienes infringen la ley utilizando este tipo de elementos, este tipo de armas y esto, sin duda, está previniendo que no haya más homicidios en nuestro estado, no es nada sencilla esta labor y se debe tomar en cuenta que todos estos elementos de la violencia quedan bajo un estricto proceso judicial al que hay que atender”, dijo.

Durante el discurso en la Ceremonia de destrucción de armamento decomisado a disposición del Ejército Mexicano, realizada en las instalaciones del 63/o Batallón de Infantería, en El Lencero, Emiliano Zapata, refirió que la destrucción de armas forma parte de las acciones que se realizan para garantizar que un Veracruz y un México sin violencia y con paz.

Local Más de 150 armas fueron destruidas en ceremonia realizada en el 63 Batallón de Infantería

Destacó que cuando los jueces indican que las armas han quedado fuera de la investigación correspondiente, que pueden destruirse, se lleva a cabo el proceso correspondiente.

“Es necesario que la sociedad sepa qué pasa con estas armas, que no vuelven a ser utilizadas”, dijo.

¿Cuántas armas ha decomisado la Secretaría de Seguridad Pública?

Manifestó que la Secretaría de Seguridad Pública ha decomisado alrededor de 3 mil armas, entre armas cortas y largas, además de que se ha logrado la destrucción de 77 granadas y miles de municiones.

“Esto ha sido gracias a que contamos con el apoyo decidido de la Sedena, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, se han decomisado diferentes tipos de armas, elementos de la violencia que han sido decomisados”, comentó.

Finalmente, reconoció la labor de las Fuerza Armadas en la lucha por detener los actos de violencia y las acciones que ponen en riesgo la vida de las personas.

"Quiero hacer patente el agradecimiento de la sociedad por esta coordinación y apoyo de las corporaciones de seguridad”, agregó.