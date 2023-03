Mujeres trans y hombres homosexuales, los más vulnerados en Veracruz; las cifras

En ocho años 95 personas de la comunidad LGBT+ perdieron la vida de manera violenta en el estado de Veracruz; aunque en 18 por ciento de los casos hubo detenidos, hasta la fecha no existen investigaciones ni sentencias con perspectiva de orientación sexual sobre estos homicidios.

Según los datos estadísticos de la organización Letra Ese, la entidad veracruzana registra 95 homicidios de personas LGBT+, ocurridos entre 2015 y 2022. Esta cifra de crímenes de odio ubica a Veracruz en primer lugar nacional, por encima de Chihuahua (58 homicidios), Guerrero (52), Estado de México (38), Puebla y Morelos (26).

De 95 homicidios de personas LGBT+ cometidos en 45 municipios veracruzanos, dos casos corresponden a menores de 17 años; 25 homicidios de jóvenes de 18 a 29 años de edad; 45 asesinatos de adultos de 30 a 59 años; mientras que en 23 asesinatos no se pudo determinar la edad de las víctimas.

¿Quiénes de la comunidad LGBT+ son los más vulnerados?

Una revisión a las cifras consignadas en la plataforma sobre crímenes de odio, integrada por Letra Ese, indica que, de acuerdo con la orientación sexual e identidad de género de las víctimas, los hombres homosexuales y las mujeres trans son las personas más vulneradas en la entidad veracruzana.

El 49.5 por ciento del total de crímenes de odio cometidos entre los años 2015 y 2022, corresponde a hombres homosexuales, con 47 homicidios; los asesinatos de mujeres trans concentraron el 37.9 por ciento, con 36 casos.

Los homicidios de personas lesbianas registran el 6.3 por ciento de la cifra total, con seis registros. Los hombres y mujeres bisexuales asesinados sumaron 1.1 por ciento, cada uno. Además, la muerte de una persona muxe y de un hombre trans sumaron también 1.1 por ciento a la cifra de crímenes de odio cometidos en territorio veracruzano.

Con la clasificación “otro”, la plataforma sumó dos homicidios más para Veracruz, lo que representa el 2.1 por ciento del total.

Según las características diferenciales, dos víctimas de homicidio son personas con VIH/SIDA; otro asesinato corresponde a una persona migrante; tres personas defensoras de derechos humanos. En 81 casos no se cuentan con datos y ocho homicidios más fueron clasificados como “otro”.

La información estadística permite conocer los lugares donde aparecieron los cuerpos de las víctimas, lo que retrata el nivel de violencia y odio perpetrado contra las personas LGBT+ en la entidad.

Según los datos recabados, 31 cuerpos fueron hallados en los domicilios de las víctimas; 24 cuerpos aparecieron en la vía pública, 13 en “otro lugar”, seis fueron encontrados en un hotel o motel; otros seis cuerpos más aparecieron en el lugar de trabajo; cinco cuerpos fueron abandonados en terrenos baldíos; cuatro fueron dejados en el campo; tres cuerpos encontrados en bares, dos cuerpos hallados en un canal o río y uno en vehículo.

Por el estado del cuerpo, 31 personas fueron baleadas, 26 apuñaladas, nueve personas fueron asesinadas a golpes, tres personas fueron atadas, dos fueron estranguladas, dos asfixiadas y dos fueron atropelladas.

Asimismo en ocho casos hubo indicios de violencia sexual, en otros 22 casos se confirmó que hubo indicios de tortura, aunque en la mayoría de los homicidios no se cuenta con más datos.

¿Por qué no se investigan los crímenes de odio?

Además de la organización Letra Ese, otros organismos independientes como el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT de la Fundación Arcoíris y la plataforma Visible han documentado las denuncias sobre incidentes de violencia, homicidios y discriminación que se comete contra la población LGBT+ en la entidad.

Además de los 95 homicidios cometidos entre 2015 y 2022, registrados por la Letra Ese, a principios de 2023 se sumó un nuevo caso a la cifra estatal, con el asesinato de una mujer trans en la ciudad de Veracruz, caso documentado por la plataforma Visible.

Pese a las denuncias públicas de las agresiones contra personas LGBT+, los crímenes de odio en Veracruz continúan y la impunidad impera

De un total de 95 crímenes de odio registrados en Veracruz, en 17 casos hubo personas detenidas, lo que representa apenas el 18 por ciento del total. Mientras que en 31 homicidios de personas LGBT+ no hubo detenidos y en 47 no se cuenta con datos, según la información de Letra Ese.

La información oficial revela que los asesinatos de personas LGBT+ no son investigados ni castigados en la entidad veracruzana. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), esta instancia de procuración de justicia no genera estadísticas relacionadas con crímenes de odio contra la población sexodiversa o al delito de transfeminicidio, “pues no es una figura tipificada en el Código Penal del Estado de Veracruz”, argumenta en un informe obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha 29 de julio de 2021.

En el documento, la FGE agrega que la información se procesa de manera general de acuerdo a los rubros de homicidio doloso o feminicidio.

Hasta este 8 de marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) no ha emitido sentencias en materia penal por el delito de homicidio, con perspectiva de orientación sexual (identidad y expresión de género y características sexuales), conforme al Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

Los crímenes de odio son asesinatos motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas

En el caso de Veracruz, el estado donde más crímenes de odio se cometen, se aplican sanciones de 20 a 70 años de prisión, por el delito de homicidio calificado motivados por preferencias sexuales o identidad de género de la víctima, según lo establecido en los artículos 130 y 144 del Código Penal del Estado.

A pesar del marco legal con el que cuenta el estado de Veracruz para castigar los crímenes de odio, la ley es letra muerta.

Los registros de la organización Letra S detallan que en 21 por ciento (45) de los 212 municipios veracruzanos se ha cometido por lo menos un crimen de odio. Entre 2015 a enero de 2023, los municipios que concentran el mayor número de crímenes de odio son Coatzacoalcos con 16 asesinatos, seguido de Xalapa y Veracruz, con ocho homicidios, respectivamente; Minatitlán, con seis casos; Acayucan suma cuatro casos.

Los municipios de Córdoba, Martínez de la Torre, Misantla y Papantla registran tres casos, cada uno. Con dos registros: Agua Dulce, Coatzintla, Cosoleacaque, Fortín de las Flores, Jáltipan y Poza Rica.

En tanto, con un registro, se encuentran: Alvarado, Amatitlán, Álamo- Temapache, La Antigua, Banderilla, Boca del Río, Coatepec, Cosamaloapan, Emiliano Zapata, Hueyapan de Ocampo, Las Choapas, Ixhuatlán de Madero, Isla, Medellín de Bravo, Naranjos Amatlán, Nautla. Además de Oluta, Orizaba, Pánuco, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Tihuatlán, Soconusco, Tuxpan, Tecolutla, Uxpanapa y Yanga.