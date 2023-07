Aumentan llamadas a Línea Violenta en Xalapa; directora del IMMX declaró

En comparación con el año pasado, las llamadas que el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMX) recibió durante el primer trimestre de 2023 a través de la Línea Violeta incrementaron en un 16 por ciento. En su mayoría, mujeres de entre 18 a 29 años y que son agredidas mayoritariamente psicológicamente por parte de sus propias parejas.

En lo que va de este primer semestre de 2023 en atenciones tanto de primera vez como consecutivas de la Línea Violeta en comparación con el mismo periodo del año pasado, se tuvo un incremento del 25 por ciento en llamadas de primera vez y del 16 por ciento en llamadas consecutivas, con lo que el incremento general fue del 19 por ciento.

¿Qué refleja el aumento de llamadas a la Líanea Violeta?

Es decir, el año pasado se tuvieron 376 llamadas de primera vez y este año 469, y de llamadas consecutivas este año se tuvieron 990 y el año anterior 853.

La directora del IMMX Zaira de Toro Olivares explicó que esto refleja en el caso de las llamadas consecutivas es que las usuarias están teniendo la confianza de continuar con sus procesos y no interrumpirlos y que el incremento en las usuarias de primera vez es gracias a la difusión que se ha hecho de la Línea.

Las vías de atención han sido la telefónica y el whatsaap; en la atención telefónica el año pasado se tuvieron 268 atenciones y este año 295, por lo que también hubo un incremento. Por Whatsapp, el año pasado se tuvieron 105 atenciones y este semestre se llevan 171 atenciones.

Los servicios que más se solicitan es la asesoría jurídica en distintos rubros, algunos son sobre dónde pueden acudir a interponer una denuncia, informativas, guarda y custodia o pensión alimenticia.

“Estas asesorías jurídicas el año pasado fueron 134 y para este año son 250, seguidas de los servicios de atención psicológica y contención psicológica”.

De las llamadas se recibieron en lo que va del año, en 232 casos provienen de Xalapa, cuando el año pasado se tuvieron 198; además van 192 llamadas que se han recibido de otros municipios del estado y 14 de otras entidades federativas.

“Y este año, a diferencia del año pasado, hemos tenido llamadas de otros países, una llamada de Colombia y una de Estados Unidos”.

Algunas están en proceso de maternidad teniendo 228 atenciones con esta característica y 37 madres solteras, “de las que nos dan la información porque no todas lo hacen”.

¿Cuál es el rango de edad de las mujeres que hablan?

Las edades de las mujeres que más han llamado van de los 18 a los 29 años teniendo 127 atenciones, seguidas de la población de 30 a 39 años, además de que se tienen llamadas de personas a 40 a 49 años con 65 llamadas, de 50 a 59 años 28 llamadas y de personas de 60 y más 17 llamadas y de menores de edad, 17 llamadas.

El estado civil de las usuarias, en su mayoría está en unión libre, seguido de personas que están casadas, después solteras, en cuarto lugar, personas separadas, con estatus de divorcio y de amasiato, pues así es como se conciben las usuarias.

“Muchas de las llamadas son por violencia de género otros casos son otro tipo de violencia, pero en este primer semestre, son 326 personas con violencia de género. El tema que nos atañe a nosotros y que nos permite crear políticas públicas encaminadas a erradicar este tipo de violencia, la que más se ha reportado es la violencia psicológica con 366 casos para este semestre, en comparación con el año pasado igual ocupando el primer lugar con 305.

“La que le sigue es la violencia física, tanto el año pasado como este primer semestre, posteriormente tenemos la violencia económica, la violencia sexual y la violencia patrimonial, no hemos tenido reportes hasta el momento de la violencia obstétrica, esto no quiere decir que no suceda, pero si la cultura de ir conociendo los tipos y modalidades de violencia, ahí nos da la oportunidad de saber que todavía tenemos que difundir qué es lo que nos dice la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que las mujeres podamos identificar que lo que puede suceder dentro de los ámbitos de salud puede ser violencia obstétrica”.

Respecto a las modalidades, señaló que la violencia familiar, familiar equiparada y feminicida, son las más recurrentes.

Sobre las relaciones que tienen las personas que son agresoras con las usuarias que se atienden a través de la Línea Violeta Xalapa, la pareja sigue siendo el primer agresor de las mujeres, seguida de la ex pareja, y hay casos en que son los tíos, primos, vecinos, su propia madre, sus hijos, jefes, colaboradores, compañeros de oficina y amistades.

“Interesante mencionar que algunas de las cuestiones que tienen que ver con los actos de agresión que sufren nuestras usuarias es con el consumo de alguna sustancia ilícita o lícita que altera a las personas agresoras o que influye en esta situación. Dentro de los consumos que se reportan es el alcohol, alcohol y drogas y de alguna droga ilegal”.

La Línea Violeta es 800 000 2018 y el whatsapp es 2283151570, ambas son atendidas por cuatro psicólogas y cuatro abogadas que cubren las 24 horas del día los 365 días del año.