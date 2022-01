Cisneros asegura que no hay ruptura al interior de Morena

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, dice que no asistió al foro sobre la reforma eléctrica que se realizó en Boca del Río por un tema médico y no por ruptura al interior de Morena.

Explica que no asistió debido a que tuvo que acudir a un chequeo médico luego de que tuvo Covid-19 por lo que pidió no crear suspicacia.

“No tiene por qué haber ninguna fractura de ningún tipo, no sé por qué hay tanta suspicacia; es un chequeo que me hago desde que tuve covid en el 2020 y tuve afectaciones fuertes a los pulmones y me hago una revisión”.

En entrevista previo a la conferencia matutina del Gobernador sostiene que si bien no quedaron secuelas del coronavirus, ahora sigue con algunos ejercicios para mejorar la capacidad pulmonar.

“No la pasamos muy bien con el tema de Covid y ahorita todavía estoy haciendo ejercicios que me recomendaron, lo seguimos haciendo todas las mañanas porque es importante que podamos estar bien de salud”.

Ya en conferencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y en otro tema, expone que a partir de este martes junto con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, iniciarán una gira de trabajo por varios municipios de la zona norte de la entidad.

Remarca que hoy iniciará en Tuxpan con la asistencia al cambio de general de comandante de la 19 zona militar en Tuxpan y a partir de entonces visitarán además Pánuco, Ixhuatlán de Madero y Chiconamel.

“Desde hoy por la tarde vamos a estar en el norte del estado, iniciaremos mañana (martes) en Tuxpan, hay cambio del general comandante de la 19 zona militar y como miembros de la mesa de seguridad fuimos invitados al cambio. Ahí se llevará mesa de seguridad”.

Mañana se llevará a cabo la reunión de seguridad en el municipio de Álamo y posteriormente visitarán Ixhuatlán de Madero, en donde entregarán 64 actas de nacimiento a indúgenas náhuatl, entre ellos un acta de nacimiento a una persona que tiene 101 años, que durante ese tiempo estuvo sin acta de nacimiento.

“Hemos estado trabajando con estos grupos vulnerables para regresarles la identidad, posteriormente estaremos con un grupo de niños náhuatl que practican su lengua materna porque es importante que no perdamos nuestra identidad”.

Agrega que el jueves próximo asistirán a Tuxpan, en donde realizarán otra reunión de seguridad y por la tarde irán a Pánuco, en donde dijo el 26 de diciembre cumple 500 años de ser el segundo municipio de la América Continental y realizarán acciones de embellecimiento.

“Hemos emprendido una tarea colectiva con las dependencias del Gobierno del estado y con el Ayuntamiento de Pánuco y de la huasteca alta para regresarle la belleza. Se harán jornadas médicas, de Registro Civil, de limpieza de calles, camellones; no solo en Pánuco sino en sus localidades, durante viernes y sábado”.