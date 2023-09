Directora de Planeación Aduanera buscará la gubernatura en encuesta de Morena

Veracruz, Ver.- La directora general de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduana de México, Citlalli Navarro del Rosario, confirmó que este lunes se registrará como aspirante a participar en el proceso interno de Morena para la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz.

En rueda de prensa celebrada este domingo aclaró que hablará con su titular para exponer su propósito y en caso de recibir la autorización se inscribirá este lunes.

¿Qué dijo Citlalli Navarro sobre su postulación?

Argumentó que tiene la preparación ya que desde el 2006 ha acompañado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de transformación del país.

"Tengo la preparación, el carácter y la determinación para defender nuestro proyecto y devolverle la tranquilidad a nuestras familias como la que disfrutaron nuestros padres y nuestros abuelos", expresó en rueda de prensa en un hotel del Centro Histórico de Veracruz.

Citlalli Navarro puso en claro que en caso de separarse del cargo, el proyecto de la Aduana, la dirección general de modernización se encargará de llevar a cabo todos los trabajos de infraestructura.

“Por supuesto que se va a seguir dando continuidad a todos esos proyectos, se están haciendo en conjunto con la Secretaría de Marina y no tiene absolutamente nada que ver en el caso de que me autorice mi titular, no tiene nada que haya algún retraso”, expuso.

Reiteró que la inauguración de la nueva Aduana podría ser en diciembre ya que hasta la fecha se lleva un avance de más del 70 por ciento.

Agregó que el nacimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México fue convertirse en un organismo que sea facilitador del comercio exterior y en este caso para que Veracruz se vuelva más atractivo a todos aquellos usuarios del comercio exterior y que vean en la Aduana de Veracruz una opción para facilitar su logística.