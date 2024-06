Con bloqueo en carretera, ciudadanos exigen topes para evitar accidentes en Veracruz

Veracruz, Ver.- Habitantes de la localidad el Moralillo, bloquean la carretera federal 180 en el tramo del libramiento Santa Fe-Paso del Toro en Medellín de Bravo para exigir la colocación de topes y vibradores para evitar accidentes en la zona.

Los manifestantes recuerdan que hace cuatro meses se manifestaron pidiendo esa infraestructura a lo cual gobierno del Estado y Capufe se comprometieron a colocarlos, sin embargo, las autoridades no cumplieron.

Los quejosos acusan que la obra del distribuidor Paso del Toro está casi por concluir y no se ha colocado los topes y vibradores que se acordó en la firma de minuta.

“Solicitamos unos topes y vibradores, tiene cuatro meses que también hicimos este paro y nos dijeron que iban a poner topes y vibradores porque el paso este es muy peligroso, ya van a inaugurar ellos su obra y a nosotros nos están dejando así igual como estamos”, denuncian.

Los quejosos aseguran que ya han pasado algunos accidentes al tratar de pasar los habitantes la vía, y no quieren esperar a que cobre la vida de alguno de los lugareños.

“El cruce este es muy peligroso por eso pedimos y exigimos lo que necesitamos, fuimos a Xalapa y nos dijeron que nos iban a atender, ahorita ya van a entregar la carretera y nos engañaron, o sea no les importó, tenemos una minuta que se firmó, tiene cuatro meses que se firmó y la minuta era para tres meses, y no han hecho nada y a nosotros nos dejan como si nada, ya habido tres o cuatro accidentes no graves pero no vamos a esperar a que pase a mayores”, expresaron.

Los quejosos señalan que la falta de esta infraestructura vial no solo afecta a las familias del Moralillo | Foto: Cortesía | Rubén Santos

En el bloqueo, medio centenar de personas colocaron tarimas de madera y piedras para impedir el paso vehicular en las localidades de San Miguel, Moralillo, Paso del Toro.

¿Qué otras zonas de Veracruz son afectadas?

Los quejosos señalan que la falta de esta infraestructura vial no solo afecta a las familias del Moralillo sino también a las que habitan en localidades aledañas como Lomas del Porvenir, Moazmbique, Matortiz, Palmira, El cedral, Los pichones y el Tejar.

Los ciudadanos insisten en la necesidad de contar con esta infraestructura vial, ya que en este año van cuatro accidentes ocurridos en la zona. Los habitantes advirtieron que no se moverán hasta que sean atendidos por la o las autoridades correspondientes.

Los manifestantes recuerdan que hace cuatro meses se manifestaron pidiendo esa infraestructura | Foto: Cortesía | Rubén Santos

“Según entre hoy y mañana inauguran la obra y por eso es que estamos aquí para que nos atiendan y no nos pensamos mover hasta que alguien nos atienda. Se había firmado un papel y dijo que Capufe se iba a hacer responsable y ni Capufe y ni gobierno del Estado nos ha querido atender”, advirtieron.

Por el cierre vial se reportan largas filas de autos y camiones de carga que no pueden pasar.

