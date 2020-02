Ciudadanos realizan marcha en Veracruz; exigen mejores servicios públicos y tarifas justas

Un grupo de personas marchó por calles del centro histórico de Veracruz en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Grupo MAS; la Compañía de Agua de Boca del Río; Tránsito Municipal y parquímetros.

Los ciudadanos señalaron que la energía eléctrica, el predial, las multas de tránsito y otros conceptos han encarecido sustancialmente desde que inició el año por lo que decidieron unirse y marchar.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Marco Antonio Moncayo Parra, representante de los quejosos aseguró que la economía se encuentra muy lesionada y el pueblo se encuentra desesperado.

Video: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Acusaron que los gobiernos se han dedicado a recaudar en lugar de buscar la mejora de los veracruzanos.

“No hay regularizaciones. Transito nada más se está dedicando a infraccionar y recaudar. El agua que debe ser pura no lo es y nos las cobran como oro. Comisión Federal no tienes a donde a ir porque la Profeco no actúa ni como árbitro, nada mas la recibe y la pasa a un área que tiene CFE. Ahora el pueblo está tomando cartas en el asunto”, dijo.

Consideró injusto que los hogares eroguen cada vez más recursos económicos para solventar diferentes pagos cuando los servicios ni siquiera son los mismos sino que se han deteriorado sustancialmente.

La manifestación partió del parque Zamora y recorrió la Avenida Independencia hasta llegar al Zócalo de Veracruz.