Ciudadanos van contra abusos de grúas en el estado

Debido a los cobros excesivos e irregularidades en los que incurren las empresas de grúas en el estado, ciudadanos organizados en "Resistencia Ciudadana Xalapeña" presentarán una iniciativa ante el Congreso del estado para el retiro de concesiones de este servicio de quien esté incurriendo en actos de corrupción.

El representante Ricardo Alarcón, explica en conferencia de prensa que las grúas mantienen un negocio “jugoso” en contubernio con autoridades de Tránsito del Estado, pues están “cazando” a los automovilistas, a quienes les cobran hasta 5 mil pesos por un día en corralón.

Local Denuncian comerciantes entrega de locales en plaza Atletas a familiares de exediles

“Recibimos diariamente denuncias acerca de las grúas, el secretario de Seguridad Pública dio la instrucción de aplicar el tarifario pero no se sigue; se hizo un llamado a las autoridades para que definan quién es el encargado de sancionar a las grúas que no estén cumpliendo con el acuerdo (...) Sabemos que el negocio de las grúas es bastante jugoso, muchas veces a los ciudadanos no les entregan comprobante de pago y sospechamos que haya evasión de impuestos”.

Señala que las empresas no entregan factura y si la solicitan, les piden el 16 por ciento extra sobre el monto pagado a los automovilistas para poder hacer el cobro, lo que es ilegal.

“Además hay robo de piezas vehículos o de pertenencias ya que muchas veces no entregan inventarios y queremos revisar la concesión que tienen, ver el estado del permisionarios y en dado caso de recurrir en alguna falta, retirarle la concesión".

Expone que la denuncia más recurrente es la detención de automovilistas por alcoholemia, pues a pesar de que la prueba sale negativa "le fincan una falta administrativa y lo más grave es que las unidades son enviadas a los corralones”.

De la que más quejas reciben, refiere, es la empresa de grúas Gatsa, ya que dijo reciben diariamente hasta 20 denuncias en su contra por diversas irregularidades.

De esa forma refiere que temen que haya corrupción pues han visto a agentes de tránsito entrar en las oficinas de esta empresa cada sábado, por lo que suponen que van a cobrar una comisión por cada vehículo que mandan al corralón.

“Las grúas van acompañadas por agentes de tránsito, lo cual está prohibido, están cazando a los automovilistas; se ha visto a comandantes entrar a grúas Gatsa los sábados para cobrar su cuota semanal”.