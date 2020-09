Ciudades Patrimonio y Pueblos Mágicos se quedan sin recursos para el próximo año: Carlos Valenzuela

Boca del Río, Ver.- Ciudades Patrimonio y Pueblos Mágicos no recibirán recursos el siguiente año como parte de la disminución en fondos y fideicomisos en el presupuesto informó el diputado federal, Carlos Alberto Valenzuela Gozález.

Además de la importante reducción en los recursos para la seguridad como el Fortaseg o para el campo el sector turístico también se verá afectado porque las ciudades consideradas como Patrimonio de la Humanidad y Pueblos Mágicos ya no recibirán los recursos extraordinarios con los que contaban en otros años.

Hizo referencia que lugares como Tlacotalpan que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad que este año recibió 14 millones de pesos, para el 2021 ya no habrá ningún tipo de aportación.

De igual manera ciudades como Coatepec, Orizaba y Xico que son considerados como Pueblos Mágicos tampoco recibirán nada.

“Lamentablemente para el siguiente año desaparecen estos fideicomisos, no habrá apoyo para los Pueblos Mágicos por parte del Gobierno Federal, no habrá apoyo para Tlacotalpan como Ciudad Patrimonio y esto es un retroceso en el sector turístico porque municipios considerados como Pueblos Mágicos que recibían una aportación no van a tener recursos en sus arcas”, dijo.

Consideró que estas reducciones son muy revanchistas porque impactan directamente a municipios que no son gobernados por Morena pues tan solo con el Fortaseg las ciudades más afectadas son Veracruz, Monterrey y Guadalajara que son gobernadas por Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRI.





Para el caso del campo también vienen reducciones que repercutirán en la eliminación de los programas como de apoyo al campo, el crédito a la palabra a los ganaderos y el subsidio de gasolina para los pescadores.

En ese sentido Valenzuela González llamó a sus homólogos de Morena en Veracruz, Ricardo Exome Zapata y Julio Carranza para hacer rectificaciones en el presupuesto para el estado en apoyo a los ciudadanos.