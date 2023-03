¿Buscas clases de patinaje en Xalapa? Agustín es un experto en la disciplina

Cada tarde, Agustín Hernández Martínez da clases de patinaje a niños de entre 5 a 12 años. Esta actividad deportiva, comenta, permite a los pequeños adquirir una mayor destreza mental lo que les ayudará a lo largo de la vida.

De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en la zona de esparcimiento del camellón de la Avenida Xalapa, frente a las oficinas del ISSSTE, Agustín enseña a los pequeños todas las habilidades que deben aprender para moverse de forma rápida y acertada en los patines.

Te puede interesar: Con más de 40 años de experiencia, don Mario mantiene viva la peletería en Xalapa

¿Cuánto tiempo se requiere para adquirir la habilidad en el patinaje?

Explica que adquirir habilidad y la destreza necesaria para andar en patines con seguridad es un trabajo que le lleva varias semanas y hasta meses, de acuerdo a cada niño; cada uno de ellos, aprende de forma distinta y a sus tiempos, solo hay que tener paciencia y atender a las necesidades específicas de cada uno de los chicos.

Local ¡Nuevas experiencias con el café de especialidad! Carlos y su pasión por la mixología

De 36 años, comenta que da clases a niños y adultos, de 4 a 6 horas; tras la pandemia empezaron a tomar las clases al aire libre y así se quedaron porque a los menores les gusta mucho disfrutar de la naturaleza.

Poco a poco se formó el club Clases de patinaje Xalapa; “yo soy un patinador con años de experiencia, que participaba en distintas competencias, pero era por gusto, pero con la pandemia me quedé en Xalapa y cuando me veían practicar me pedía que les diera clases y fue así que empecé con este grupo deportivo”.

Expone que trabajaba en la Ciudad de México, lo que le resultaba difícil para dar clases, pero con la pandemia se quedó aquí los dos años y abrió un grupo los fines de semana para enseñar a andar en patines, “pero poco a poco se formó el grupo y ahora doy clases todos los días”.

Agustín relata que le encanta su trabajo,”los niños son grandes alumnos, lo hacen muy bien y siempre se comprometen a hacerlo mejor cada día”.

Leer más: Yuriana Barrientos lucha día a día por dignificar a mujeres empresarias

Agustín enseña a los pequeños todas las habilidades para moverse de forma rápida | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa Las clases de patinaje son al aire libre, porque a los menores les gusta mucho disfrutar de la naturaleza | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa Cuando lo veían practicar le pedían clases y fue así como comenzó | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cuántos menores toman clases de patinaje en Xalapa con Agustín Hernández Martínez?

En este momento atiende a unos 25 menores que acuden regularmente, “amo enseñarles porque les permite ser independientes y se convierten en seres responsables con su cuidado y sus actividades”.

Deben aprender a acelerar y a frenar en los momentos adecuados y eso requiere de mucha disciplina y ser personas responsables con su cuerpo, “además aprender a ser coordinados, equilibrados y la flexibilidad, entonces los ayuda mucho para enfrentar la vida futura”.