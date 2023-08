Asegura gobernador renta del Velódromo para evento de Claudia Sheinbaum

El Velódromo Internacional de Xalapa fue rentado al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación, sin ningún tipo de concesiones o descuento o preferencia, aseguró Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado.

En conferencia de prensa, indicó que el Velódromo es un espacio que se ha facilitado mediante un pago para la realización de eventos, ya que de esta forma se obtienen recursos para darle mantenimiento.

Te puede interesar: Desde Xalapa se unen a cierre de trabajos de Marcelo Ebrard

“Eso nos ayuda para darle mantenimiento, el ingreso que se obtiene por renta, cuando no se tiene programado ningún evento se renta, ahí han estado artistas, siempre se les impone que no dañen los espacios que requieren cuidados especiales y que se pague a tiempo, lo mismo se hizo en este caso, los organizadores del evento pagaron el monto sin ningún descuento ni nada”, dijo.

Local Transformación es de las mujeres, afirmó Claudia Sheinbaum

Sin dar a conocer la cifra que se pagó por el espacio, afirmó que se realizó el cobro como a cualquier empresa que solicita el espacio.

Refirió que ha pedido a sus colaboradores que no se pronuncien ni realicen acciones a favor de ninguno de los candidatos, ya que ello se prestaría a “malas interpretaciones”.

“Un servidor firmó para que ningún subsecretario o secretario aparecería en eventos públicos, toda persona que considere que hubo una violación que lo denuncie porque hay un ambiente mediático, nosotros no encubrimos a nadie, cuando un gobernador dice su postura lo quieren señalar, por eso les pedimos que se abstengan de comentar cualquier acción para favorecer, no favorecer o que se pueda malinterpretar”, expuso.

Cuitláhuac García Jiménez que el Velódromo es un espacio que se ha facilitado mediante un pago para la realización de eventos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre la agresión hacia la reportera Verónica Huerta?

Al ser cuestionado sobre la agresión que recibió la comunicadora Verónica Huerta cuando terminó el evento de Sheinbaum Pardo por servidoras públicas del ayuntamiento de Miahuatlán, el gobernador pidió a la reportera presentar las denuncias correspondientes.

La tarde de este domingo, al concluir el evento masivo de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, trabajadoras de mencionado ayuntamiento intentaron arrebatarle el teléfono cuando grabó el uso de unidades oficiales para el traslado de personas al Velódromo Internacional de Xalapa.

Claudia Sheinbaum Pardo realizó el cierre de trabajos en el Velódromo Internacional | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Quienes tienen que responder sobre lo que pudiera ahí haber pasado son los organizadores. No lo puedo hacer yo porque una no fui el organizador y, además, si lo hiciera esto se va a interpretar con lo que algunos nos quieren señalar, que estamos beneficiando o torpedeando la campaña de uno u otro, de quienes están aspirando a ser coordinadores de la Cuarta Transformación", expuso al respecto el mandatario estatal.

Refirió que por esta agresión deberá ser la administración municipal de Miahuatlán la que responda.

"Que la compañera reportera continúe con lo que considera una violación, parece que se bajan (de la camioneta) a decirle, intentan arrebatarle su celular. Que ella presente la denuncia que corresponde, a quien considere. Nosotros no tenemos nada que ver ahí y, si se comprueba lo que ella dice, adelante, ahí está la instancia y están las formas en que debe proceder. No somos autoridad ahí, no administramos ese bien", comentó.