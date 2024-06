Claudia Tello Espinosa estará al frente de la SEV, anuncia Rocío Nahle

Xalapa, Ver.-La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que Claudia Tello Espinosa estará al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quien es la tercera mujer que se une a su gabinete.

Este es el sexto cargo que da a conocer. En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) estará Rodrigo Calderón Salas, actual alcalde de Martínez de la Torre y coordinador de su campaña como candidata al gobierno de Veracruz; en la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Xalapa; en la Secretaría de Cultura del Estado, María Xóchitl Molina González; en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), el senador Ernesto Pérez Astorga; y en la Secretaría de Medio Ambiente, Luz Mariela Zaleta Mendoza.

Nahle García hizo el anuncio en sus redes sociales, a través de un video en el que aparece también Tello Espinosa, quien fue electa como senadora por Veracruz en los comicios del pasado 2 de junio.

“Me da mucho gusto recibir en la oficina a la compañera, amiga, senadora electa, pero a la doctora en Educación, Claudia Tello, ella acaba de ser electa senadora por el pueblo de Veracruz, yo platicando con ella le recuerdo cuando hace seis años el presidente López Obrador me llama después de ser electa senadora para pedirme que lo ayudara en la Secretaría de Energía y hoy le he pedido que me ayude en la Secretaría de Educación de Veracruz”, dijo.

La gobernadora electa mencionó que Tello Espinosa “va por el encargo, no por el cargo, porque así trabajamos en la Cuarta Transformación”.

Refirió que la senadora electa tomará posesión el próximo 1 de septiembre como senadora y será hasta finales de noviembre cuando pida licencia para integrarse el 1 de diciembre al gabinete estatal.

“Vamos muy bien, vamos a tener un gran gabinete y vamos a trabajar intensamente los seis años, vamos a seguir dando nombramientos”, expresó.

Al respecto, la senadora electa indicó que “en este tiempo de mujeres vamos a seguir con la transformación con la educación”.

¿Qué experiencia tiene Claudia Tello en materia educativa?

Claudia Tello Espinosa es docente de profesión, estudió en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana; además es maestra en Ciencias de la Educación y doctora en Educación racional y bioaprendizaje.

Tras más de dos décadas como profesora de telesecundaria, en 2012 se sumó desde el Sindicato de la sección 32 de la SNTE a las protestas de la Reforma Educativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En 2013 se adhirió a Morena, donde fue nombrada delegada del Distrito 8 Xalapa rural y posteriormente fue consejera nacional de este partido.

En 2018 se inscribió como candidata suplente a la diputación federal por el Distrito 8 Xalapa rural, junto a Daniela Griego Ceballos, quien hoy es la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

En dichas elecciones obtuvieron el triunfo, pero los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la constancia de mayoría relativa en favor de Daniela Griego ante una queja presentada por el PRD, con la que se demostró que la candidata ganadora se separó de su cargo como consejera de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta julio de 2015 y no lo hizo tres años antes de la elección como lo establece la ley. Tras dicha resolución, Claudia Tello asumió la titularidad en el Congreso de la Unión.

Una vez que renuncie a la senaduría, en noviembre próximo, será su suplente Raquel Bonilla Herrera, quien asuma el cargo.